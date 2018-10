Sarmiento ganó y quedó como único escolta

De menor a mayor; calladito y a buen ritmo; Sarmiento ganó anoche su primer triunfo como local y ya se mete en la pelea. Por la fecha seis del Campeonato de la B Nacional, el equipo de Iván Delfino le ganó 3 a 1 a Platense, alcanzó las 14 unidades y quedó a sólo un punto de Nueva Chicago, líder del certamen.

Cristian Tarragona, de penal, abrió la cuenta para el “Calamar” a los 24 minutos del primer tiempo, pero el conjunto de nuestra ciudad lo dio vuelta con tantos de Ariel Cólzera, a los 44 del mismo período; y en el complemento, Nicolás Orsini de penal, a los 5 puso el 2 a 1; mientras que Santiago Rosa, a los 43, marcó el tercero para liquidar el pleito.

En el trámite de las acciones, el partido arrancó bastante aburrido. La fricción, la presión y los pelotazos hicieron que gran parte de esos primeros minutos sean un verdadero espanto. Por el lado de Sarmiento, el equipo de Delfino volvió a hacerse fuerte de atrás para adelante. Con una defensa ordenada, el gran problema del Verde se generó en el medio. Allí, Farré y Leys hicieron bien el trabajo sucio pero fallaron en la mayoría de los pases.

Villalba y Sanabria, encargados de la creación, desaparecieron de las acciones y las principales obligaciones fueron para Cólzera y Orsini, quienes se las rebuscaron como pudieron para crear peligro. No mucho más que eso demostró Sarmiento.

Por eso es que el que mayor peligró generó fue Platense. A los 17 minutos, Ramiro Cáseres le ganó la espalda a Garnier y a pocos metros de llegar a la línea de fondo, el “11” del “Calamar” sacó un remate violentísimo que Vicentini “cacheteó” por sobre el travesaño para salvar al Verde. Fue una aviso porque en la segunda que tuvo, la visita no falló.

A los 23, Cristian Amarilla le ganó en el mano a mano a Castet y el “3” del Verde le terminó cometiendo un claro penal que Cristian Tarragona cambió por gol para poner el 0-1 parcial. Esa desventaja no despertó al conjunto de nuestra ciudad que seguía impreciso, inseguro, tibio.

Más allá de haber tenido un mal primer tiempo, el equipo de Delfino encontró la igualdad antes de que finalice esa primera etapa. En la última jugada de los primeros 45, Cólzera generó que le hagan falta al borde del área grande, el árbitro compró y el “10” metió un gran tiro libre para poner el empate que se gritó en todo el “Eva Perón”. De esa forma, los equipos se fueron al descanso.

Delfino movió las piezas y el Verde terminó festejando

Para jugar el complemento Sarmiento salió con otra actitud. Entró Sergio Quiroga por Gabriel Sanabria, se reordenó el mediocampo y el equipo fue otro. El Verde encontró sociedades, tuvo más dinámica y entrega, más sacrificio y precisión. Y ese cambio tuvo su premio rápido.

Cuando solo habían pasado cinco minutos, el árbitro volvió a cobrar un penal pero esta vez para Sarmiento. Derribaron claramente a Orsini y el propio delantero se hizo cargo del remate para poner el 2 a 1.

El conjunto de Delfino dio vuelta el resultado en el momento justo. Eso ratificó la confianza, duplicó la entrega y se vio un cancha un equipo dispuesto a dejar todo para lograr los tres puntos.

A Platense solo le quedó adelantar sus líneas y arriesgar. Fue a todo o nada y como respuesta encontró el tercer golpe de la noche, el del nocaut final. Fue a los 45, cuando el partido moría.

El pibe Rosa, que había ingreso por Cólzera, recibió el balón tras un gran pase de Orsini y se dio vuelta para vencer a De Olivera y poner el 3 a 1 con el que se liquidó el pleito.

Gran triunfo de Sarmiento que con la victoria llegó a los 14 puntos, uno menos del líder Nueva Chicago. Victoria que ratifica el buen momento del equipo de Delfino que ahora tendrá dos semanas para preparar el próximo combate en Mendoza, frente al duro Gimnasia y Esgrima.