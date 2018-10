River venció a Sarmiento y es el primer semifinalista

Con una destacada actuación de Juan Fernando Quintero, River le ganó 3-1 al humilde Sarmiento (R) en Mendoza y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Argentina. Su próximo rival saldrá del ganador del cruce entre Central Córdoba y Gimnasia.

El equipo que milita en el Federal A arrancó con más energías y tuvo la gran chance de abrir el marcador, pero su delantero Luis Silba no pudo definir de zurda luego de controlar la pelota entre los centrales del Millonario, a los 10 minutos de la primera parte.

El susto le alcanzó a River para despertarse y poner el 1-0 con una magnífica jugada individual de Quintero, a los 26. El ex Independiente Medellín aprovechó una desatención por uno de los laterales, la recuperó y tiró dos enganches para dejar en el camino a tres jugadores, incluido el arquero, y definir sin amenazas a la red. Tan solo ocho minutos más tarde Rafael Santos Borré amplió la ventaja y le sacó una nueva sonrisa a Marcelo Gallardo. Sin embargo, antes del entretiempo, el árbitro Fernando Espinoza le dio una vida a los chaqueños al ver un supuesto agarrón de Milton Casco sobre Rodrigo Castro y pitar la pena máxima. Esta vez Silba no perdonó y logró el descuento, a los 43, lo que lo convirtió en uno de los máximos artilleros del certamen junto con Héctor Rueda (Deportivo Rincón).

Ya en la segunda parte, el equipo del Muñeco desplegó su jerarquía, tal como lo hizo la semana pasada en el Monumental por Copa Libertadores, justo cuando lo estaban apretando, y alcanzó el tercero. El encargado fue otra vez Quintero, quien liquidó la historia en una jugada que arrancó Armani desde afuera de su área, pero que involucró a Rodrigo Mora en offside y desató la polémica en Mendoza.

Fue 3-1 y River se metió una vez más en las semifinales de la Copa Argentina tras sumar 16 victorias al hilo, sin definiciones por penales, con 49 goles a favor, nueve en contra y nueve vallas invictas.