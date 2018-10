Sarmiento quiere festejar su primer triunfo en el "Eva Perón"

Sarmiento recibe hoy a Platense con la ilusión de lograr el primer triunfo en el Estadio "Eva Perón". El equipo de Iván Delfino se mide frente al "Calamar" por la sexta fecha del Campeonato de la B Nacional, en un encuentro que comenzará a las 21.05, que será arbitrado por Mariano González y televisado por TyS Sports.

De cara al choque de esta noche, el entrenador Iván Delfino repetiría el mismo equipo que le ganó en la fecha pasada a Almagro por 2 a 0, con las anotaciones de Nicolás Orsini y del "Checho" Sergio Quiroga. Es decir, para recibir a Platense el once inicial sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Gabriel Sanabria; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

Además de esos once, al finalizar el entrenamiento de ayer Delfino confirmó la lista de jugadores que quedaron concentrados. La delegación se completa con el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Ariel Kippes y Maximiliano Méndez; los volantes Sergio Quiroga y Nicolás Castro; y los delanteros Santiago Rosa y David Depetris.

En cuanto al rival del Verde, el "Calamar" que dirige Fernando Ruiz también repetiría el mismo equipo que perdió en la fecha pasada ante Quilmes, de local, por 2 a 1. Con respecto al choque de esta noche, el defensor Nahuel Iribarren tendría la chance de estar en el banco de suplentes luego de recuperarse de una gastroenteritis.

Sobre el próximo rival, Sarmiento, Iribarren comentó: "A priori todos son partidos difíciles, partidos importantes, ahora me parece que es un partido complicado en el sentido que es un equipo muy ordenado defensivamente, vamos a tener que tener paciencia, vamos a tener que doblegar esa defensa bastante eficaz que tiene Sarmiento, ojalá que podamos concretar las expectativas que tenemos y tratar de que no entren las que tengan ellos".

Mitre (SdE) ganó y quedó escolta del líder Nueva Chicago

Mitre de Santiago del Estero quedó ayer como escolta del líder Nueva Chicago al superar 1 a 0 como local a Defensores de Belgrano, en la continuidad de la sexta fecha de la Primera B Nacional. Pablo Ruiz, a los 38 minutos del primer tiempo, fue el encargado de anotar el tanto del equipo conducido por Alfredo Grelak, que llegó a 13 puntos, dos menos que el "Torito" de Mataderos.

Otro que se prendió fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que derrotó en un partido de locos a Villa Dálmine por 2 a 1, con dos goles en los últimos diez minutos de juego. Fernando Alarcón adelantó al "Violeta" en el primer tiempo, pero un doblete de Cristian Lucero, que ingresó desde el banco de suplentes, le dio el triunfo a la "Lepra" mendocina. De esta manera, Independiente Rivadavia llegó a doce puntos en la tabla de posiciones.

Por último, Guillermo Brown de Puerto Madryn consiguió su primer triunfo de la temporada al vencer a Atlético Rafaela por 2 a 0. Christian Cepeda y Lautaro Parisi anotaron los goles de los dirigidos por Luciano Thaller, el segundo cuando jugaba con un hombre de más por la expulsión de Gastón Suso.

Por último, cabe recordar que el encuentro entre Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero, con arbitraje de Jorge Broggi fue postergado y aún no se dio a conocer la fecha en la que se jugará.