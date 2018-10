Cólzera o Rosa, la única duda en el Verde para recibir a Platense

Ayer, el plantel profesional de Sarmiento ensayó fútbol en el Estadio "Eva Perón" y en el equipo inicial el entrenador Iván Delfino le volvió a dar la titularidad a Ariel Cólzera. Hoy, el Verde realizará el último entrenamiento de cara al choque de mañana frente a Platense, a las 21.05, en el Estadio "Eva Perón", por la sexta fecha del Campeonato de la B Nacional.

Para recibir al "Calamar", el técnico Iván Delfino aún no confirmó el equipo. En el ensayo que el entrenador comandó el jueves, Santiago Rosa jugó de titular en lugar de Cólzera, pero ayer el DT le devolvió la titularidad al ex Boca y todo parece indicar que esa sería su decisión final.

No obstante, habrá que esperar hasta el entrenamiento de hoy para tener mayores certezas. Por el momento, se cree que frente a Platense los once de Sarmiento serán Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Gabriel Sanabria; Cólzera y Nicolás Orsini.

Fecha 6: triunfos de Temperley y Arsenal

Temperley consiguió ayer su primera victoria en la categoría al vencer 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en condición de local, en un partido válido por la sexta fecha de la Primera B Nacional. En el debut de Cristian Aldirico como entrenador, el "Gasolero" ganó gracias al gol de Ramiro Costa, a los 23 minutos del segundo tiempo y así pudo salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

En tanto, Chacarita no pudo con Arsenal y cayó 2 a 0 en un partido disputado en San Martín. Los tantos del equipo del "Viaducto" fueron convertidos por Juan Manuel García y Alejo Antilef, a los 12 y 41 minutos del segundo tiempo, respectivamente. El "Funebrero" pudo haber tenido una suerte diferente cuando a los 9 del primer tiempo estrelló un penal en el travesaño.

Almagro no pudo recuperar la punta

El "Tricolor" dejó pasar la chance de recuperar la punta al empatar 1 a 1 en su visita a Brown de Adrogué. El local puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo por medio de Juan Manuel Olivares mientras que a los 13 de la segunda parte Eial Strahman logró el empate para Almagro.

Por su parte, Quilmes igualó 1 a 1 en el estadio "Centenario" ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El "Lobo" comenzó el juego arriba con un tanto de Patricio Cucchi, a los 25 del primer tiempo, pero el "Cervecero" empató mediante Juan Imbert, a los 26 del complemento. Quilmes no supo aprovechar el hecho de haber jugado con un hombre más todo el segundo tiempo ya que Stefano Brundo vio la roja sobre el final del primero.

Partidos para hoy

La fecha continúa hoy, a las 16, cuando Guillermo Brown de Puerto Madryn sea anfitrión de Atlético Rafaela con Sebastián Ranciglio como juez. Además, a las 17.00, Independiente Rivadavia recibirá a Villa Dálmine con arbitraje de Fabricio Llobet y a la misma hora Mitre de Santiago del Estero será local de Defensores de Belgrano con Luis Álvarez como juez.

Por su parte, cabe recordar que el encuentro entre Ferro y Central Córdoba de Santiago del Estero con arbitraje de Jorge Broggi fue postergado y aún no se dio a conocer la fecha en la que se jugará.