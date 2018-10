Arranca la tercera fecha del Clausura 2018

Con dos partidos hoy comenzará a jugarse la tercera fecha del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario de Origone Fútbol Club" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. A partir de las 15.30 y con el arbitraje de Julio Morales, Mariano Moreno recibirá en su estadio a Ambos Mundos; mientras que en el mismo horario comenzará el choque entre Jorge Newbery y Defensa Argentina que será dirigido por Jorge Barragán.

La tercera fecha se completará mañana con tres partidos. Siempre desde las 15.30, se medirán Origone Fútbol Club ante Sarmiento; BAP recibirá a Rivadavia de Lincoln e Independiente de Junín jugará en su cancha ante Deportivo Baigorrita.

Cabe recordar que el partido entre Villa Belgrano y River Plate (J) fue suspendido "debido a los hechos que son de público conocimiento", informaron desde la liga.

El torneo

El Campeonato Clausura 2018 se está disputando en dos grupos conformados de la siguientes manera: Zona “A”, siete equipos: Deportivo Baigorrita, River Plate (J), Villa Belgrano, Defensa Argentina, Independiente (J) y Jorge Newbery; y Zona “B”, seis elencos: Ambos Mundos, Rivadavia de Junín, Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Mariano Moreno, BAP y Origone FC.

De cara a lo próxima instancia, clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Inferiores

Hoy también comenzará a jugarse la tercera fecha del Torneo de Divisiones Inferiores Clausura 2018 Copa "Ítalo Marone". El cronograma de partidos es el siguiente:



Hoy

Origone vs. Sarmiento

Décima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. A. Mundos

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

BAP vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independiente vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Defensa

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Mañana

Origone vs. Sarmiento

Novena: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.30

Moreno vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Rivadavia (L)

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Independiente vs. Baigorrita

Séptima: 11.30

Novena: 12.45

Quinta: 13.45

Newbery vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Cabe recordar que por la Zona B quedará libre Rivadavia de Junín. En este Clausura 2018 no presentan categorías: Origone fútbol Club en séptima y sexta; y Deportivo Baigorrita en décima y sexta.