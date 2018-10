El gremio de los entrenadores reclama atrasos salariales

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), conducida por Victorio Nicolás Cocco, criticó ayer con dureza a la cartera laboral al acusarla de "golpista" tras haber dictado su intervención a principios de septiembre.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, ATFA embistió contra lo que califican como el exministerio de Trabajo: "En un intento golpista que afecta la libertad y la democracia sindical designaron manu militari a un funcionario del gremio del gas", en referencia a Ricardo Serafini.

Además, responsabilizó a la actual secretaría que forma parte del Ministerio de Producción y Trabajo porque "no se puede disponer de los fondos depositados en las cuentas bancarias, trayendo entre otros inconvenientes, la falta de pago de los salarios de empleados y docentes por segundo mes consecutivo".

ATFA detalló que "el proceso electoral para la renovación de autoridades de Comisión Directiva Nacional y de Comisión Directiva de Seccionales, que se deberían haber llevado a cabo el día 30 de Junio de 2018, fue suspendido de manera arbitraria e ilegal por el exministerio de Trabajo".

El gremio consideró que "la única razón de este accionar ilegal fue vulnerar el derecho de los afiliados a elegir a sus representantes naturales a través del voto para provocar de manera forzada a través de este modus operandi la caducidad de los mandatos y decretar temerariamente una acefalía".

Siempre según el comunicado, esta persona no "ha entrado en funciones porque a pesar de las presentaciones judiciales que ha intentado penalmente, a la fecha, no fue autorizada por la Justicia para ingresar a nuestra institución".

Además, ATFA consideró que "a este funcionario se lo ha denominado engañosamente delegado normalizador, cuando en realidad se trata de un interventor, con facultades propias de un secretario general para conducir el gremio con un accionar que marca que vienen por todo menos a Normalizarlo con gente que desconoce absolutamente nuestra actividad".

ATFA manifestó que realizó las presentaciones judiciales correspondientes, pero que "como todo proceso judicial tiene sus plazos y deben ser respetados nos enfrentamos en la actualidad a una situación momentánea pero un tanto compleja".

El gremio indicó que estos atrasos "jamás ocurrieron bajo esta conducción y se dan únicamente como consecuencias de las maniobras llevadas a cabo ex profeso por quienes se hallan a cargo del exministerio de Trabajo".

En una resolución firmada a principios de septiembre, la cartera laboral decidió intervenir ATFA por 240 días e instó a Serafini para que proceda a "regularizar la situación institucional del sindicato, ejecutando todos los actos conducentes a la celebración de los comicios generales para la designación de autoridades".

En medio de esta situación, hay tres listas: el oficialismo de Cocco, Ricardo Caruso Lombardi y Jorge "Palito" Brandoni.