Sarmiento entrena y tiene la mira en Platense

Nuevamente entrenó ayer el plantel profesional del Club Atlético Sarmiento de Junín, preparándose para el partido que el venidero lunes, desde las 21.05 y con televisación en directo por TyC Sports librará en el estadio "Eva Perón" ante Platense, por la sexta fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional de fútbol, cotejo que arbitrará el experimentado juez Mariano González.

Luego del triunfo como visitante (el tercero en esa condición, en otros tantos encuentros), el pasado viernes frente a Almagro, el plantel disfrutó de dos días de descanso y ya desde la vuelta a los trabajos, el director técnico Iván Delfino puso la mira en el importante partido que librará ante los "Calamares" de Vicente López, conjunto que viene de perder en su última presentación, 2 a 1 como local ante Quilmes A.C.

Recordemos que el equipo "verde", además de sus tres victorias en fila como huésped, aún no logró ganar como local, ya que empató ante Atlético Rafaela y frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, con lo cual se mantiene invicto y logró marcar goles en sus cinco presentaciones.

Con el delantero Nicolás Miracco volviendo de a poco a trabajar a la par del resto, debido a que aún sigue con problemas por una recurrente fascitis plantar (el doloroso "espolón") en uno de sus pies, el entrenador ya comenzó a realizar movimientos para enfrentar a Platense y con el buen rendimiento del elenco hasta el momento, se estima que Sarmiento podría repetir el mismo equipo que venció a Almagro.

El once titular sería Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leandro Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Gabriel Sanabria; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.



La fecha se iniciará hoy

En cuanto a la programación completa de la sexta fecha, en la que quedará libre Olimpo de Bahía Blanca, es la que seguidamente detallamos:

Hoy a las 15.30, Nueva Chicago vs. Los Andes.

Mañana viernes, a las 15.30, Deportivo Morón vs. Agropecuario de Carlos Casares; y a las 21 jugarán Instituto de Córdoba vs. Santamarina de Tandil.

El sábado, a las 13.30, Brown de Adrogué vs. Almagro; a las 15.30, Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Temperley vs. Gimnasia de Jujuy. A las 17.05 (televisado) jugarán Chacarita Juniors vs. Arsenal de Sarandí.

El domingo, a las 15.30, jugarán Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Atlético Rafaela; y a las 17, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Villa Dálmine y Mitre de Santiago del Estero ante Defensores de Belgrano.

El lunes, a las 21.05, cerrará la sexta fecha el partido entre Sarmiento vs. Platense que será transmitido por TyC Sports, mientras que fue postergado el cotejo entre Ferro Carril Oeste y Central Córdoba de Santiago del Estero.