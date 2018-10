Colón busca el pasaje a cuartos de final ante Junior de Colombia

Colón de Santa Fe, urgido de una victoria, irá hoy en búsqueda del pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol cuando reciba a Junior de Barranquilla, Colombia, en el partido revancha de la serie de octavos.

El encuentro se jugará a partir de las 19:30 en el estadio Brigadier López de la capital santafesina, con el arbitraje del peruano Diego Haro, secundado por sus compatriotas Víctor Raez y Raúl López Cruz, y televisación de Fox Sports.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez tratarán de dar vuelta el resultado adverso del miércoles pasado en Barranquilla, donde perdieron por uno a cero, con un gol convertido en el segundo tiempo por el mediocampista Jarlan Barrera.

Si bien Domínguez todavía no confirmó el once titular es casi un hecho el regreso del goleador Javier Correa en lugar de Nicolás Leguizamón, ya que el delantero cordobés ya se encuentra recuperado del desgarro grado dos semimembranoso que sufrió en el muslo derecho.

En tanto, Junior espera romper ante Colón su maleficio en Argentina, ya que de doce encuentros jugados por torneos continentales, empató uno y perdió once. El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final frente a Defensa y Justicia.