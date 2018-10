Los equipos de la Zona B juegan hoy la cuarta fecha del Clausura

En una jornada atípica, hoy se disputarán tres partidos correspondientes a la Zona B del Torneo de Primera División Clausura 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Centenario del Origone Fútbol Club".

En primer término, a las 13.30, en la cancha de Defensa Argentina será local Sarmiento para recibir a BAP con el arbitraje de Juan Carlos Del Fueyo. Luego, a las 21.15, Rivadavia de Junín será local en su estadio ante Mariano Moreno en un encuentro que dirigirá Jorge Barragán; y también, a las 21.15, Ambos Mundos jugará en su cancha ante Origone Fútbol Club, donde el señor Matías Bogado será el encargado de impartir justicia. En el marco de esta cuarta fecha le toca quedar libre al Club Rivadavia de Lincoln.

Cabe recordar que el Torneo Clausura 2018 se está disputando en dos grupos conformados de la siguientes manera: Zona “A”, siete equipos: Deportivo Baigorrita, River Plate (J), Villa Belgrano, Defensa Argentina, Independiente (J) y Jorge Newbery; y Zona “B”, seis elencos: Ambos Mundos, Rivadavia de Junín, Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Mariano Moreno, BAP y Origone FC.

De cara a lo próxima instancia, clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Torneo de inferiores

También hoy se jugarán partidos correspondientes al Torneo de Divisiones Inferiores Clausura 2018 Copa "Ítalo Marone". Por la cuarta fecha, los encuentros programados son los siguientes:

Rivadavia (J) vs. Moreno

Séptima: 16.30

Novena: 17.45

Predécima: 18.45

Quinta: 19.45

A. Mundos vs. Origone

Novena: 17.45

Predécima: 18.45

Quinta: 19.45

Sarmiento vs. BAP

(cancha de Defensa)

Séptima: 17.30

Predécima: 16.30

Quinta: 15.15

Mañana

Rivadavia (J) vs. Moreno

Décima: 17.30

Octava: 18.30

Sexta: 19.30

Cuarta: 21.15

Sarmiento vs. BAP

(cancha de Defensa)

Sexta: 16.00

Novena: 17.15