Sarmiento ya piensa en Platense

Cuando el equipo gana, el ánimo durante la semana es mejor. Esa vieja norma futbolera se notó ayer en el primer entrenamiento de la semana que realizó el plantel profesional de Sarmiento tras la gran victoria lograda ante Almagro.

En el inicio de la semana, el equipo de Iván Delfino ya comenzó a preparar el partido correspondiente a la sexta fecha del Campeonato de la B Nacional, donde el Verde de nuestra ciudad recibirá el lunes a Platense, en un encuentro que se jugará en el Estadio "Eva Perón", desde las 21.05 y que será arbitrado por Mariano Gonzalez.

En la práctica de ayer, que arrancó a las 15.30, el grupo de futbolistas trabajó en la cancha número uno del predio "Ciudad Deportiva". Allí, ante un césped impecable, el entrenador Iván Delfino dividió el grupo en cuatro equipos para realizar fútbol en espacios reducidos.



La presión, la movilidad, el contacto con el balón y las asociaciones fueron las propuesta de un trabajo intenso que fue observado de muy cerca por el DT del Verde.

Está claro que frente a Platense será un partido difícil como la mayoría de los que viene jugando Sarmiento hasta el momento. Disputadas cinco fechas, el equipo de Delfino ganó tres, empató dos, suma once y es el único escolta que tiene el torneo; secundando a Nueva Chicago y Almagro que tienen doce.

La curiosidad en esta buena campaña del Verde es que aún no ha podido ganar de local. Por eso el lunes, en su estadio y ante su gente, Sarmiento irá en busca de la primera victoria en el "Eva Perón".

Con respecto al once titular todavía es prematuro el diagnóstico. Entre las variantes, el DT podría respetar otra vieja norma que dice que equipo que gana no se toca; pero también podría aprovechar el buen momento por el que atraviesa el "Checho" Sergio Quiroga y ponerlo desde el arranque en reemplazo de alguno de los volantes.

En definitiva, habrá que esperar a los ensayos de fútbol programados para el jueves y viernes para conocer más pistas sobre el probable equipo titular que el lunes recibirá al "Calamar" de Vicente López.





Pasó la quinta

La quinta fecha dejó los siguientes resultados: Almagro 0 - 2 Sarmiento (J); Atlético Rafaela 0 - 1 Nueva Chicago; Los Andes 1 - 1 Ferro; Olimpo 2 - 0 Brown (PM); Gimnasia (M) 1 - 0 Independiente Rivadavia (Mza); Platense 1 - 2 Quilmes; Agropecuario Argentino 0 - 0 Chacarita; y Central Córdoba (SdE) 1 - 1 Brown (A).

Fueron suspendidos por la lluvia, Defensores de Belgrano vs. Temperley; Arsenal vs. Mitre (SdE); y Villa Dálmine vs. Deportivo Morón. El sábado 13 de octubre jugarán, a las 17, Gimnasia (J) vs. Instituto. Quedó libre: Santamarina (T)

La sexta fecha

Ayer se dio a conocer el programa de la sexta fecha que comenzará mañana con un solo partido, el viernes irán dos encuentros, el sábado se dará el grueso de la fecha con cuatro partidos y el domingo habrá tres más.

La continuidad se dará el lunes con un solo partido mientras que quedó suspendido el enfrentamiento entre Ferrocarril Oeste y Central Córdoba de Santiago del Estero.

En definitiva, la programación es la siguientes:

Mañana, a las 15.30, Nueva Chicago vs. Los Andes. El viernes, a las 15.30, Deportivo Morón vs. Agropecuario de Carlos Casares; y a las 21 juegan Instituto (Córdoba) vs. Santamarina (Tandil). El sábado, a las 13.30, Brown (Adrogué) vs. Almagro; a las 15.30, Quilmes vs. Gimnasia (Mendoza) y en el mismo horario se miden Temperley vs. Gimnasia (Jujuy); mientras que a las 17.05 jugarán Chacarita Juniors vs. Arsenal.

El domingo, a las 15.30, jugarán Guillermo Brown vs. Atlético Rafaela; y a las 17, Independiente Rivadavia vs. Villa Dálmine y también Mitre vs. Defensores de Belgrano. Por último, el lunes, a las 21.05, cerrará la sexta fecha con el partido entre Sarmiento vs. Platense que será transmitido por TyC Sports.

Cabe remarcar que el choque de esta fecha entre F.C. Oeste vs. Central Córdoba está suspendido; y que el equipo que queda libre es Olimpo de Bahía Blanca.