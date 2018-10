Scaloni reconoció que no charló con Messi sobre el futuro de la Selección argentina

El entrenador interino de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció ayer que no charló con el capitán, Lionel Messi, sobre lo que pueda pasar en un futuro con su presencia en el conjunto albiceleste, ante su ausencia como mínimo hasta 2019 y la proyección de la Copa América que se jugará a mitad de ese año.

“Hablé con Messi hace unos diez días, después de la charla que tuvimos la decisión final es que no venga convocado”, repitió sobre su anuncio de la semana pasada, cuando viajó a la entrega de los premios Fifa “The Best” en Londres.

“No hablamos de lo que pueda pasar en un tiempo, sí hablamos de cómo jugó el equipo porque sinceramente Leo ve todo, pero no más allá de eso porque en mi cabeza no está planteado más adelante que seis partidos”, admitió.

“Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta”, había dicho Scaloni en Londres sobre la situación del rosarino.

En este contexto, según habían revelado fuentes de la AFA a la agencia de noticias NA hace algunas semanas, Messi no va a formar parte de las convocatorias de la Selección al menos hasta 2019, temporada donde se jugará la Copa América con Brasil como sede.

Al igual que ocurrió durante la gira por Estados Unidos, Messi no estuvo en la lista que Scaloni dio para los partidos ante Irak y Brasil en Arabia Saudita.

Luego del Mundial de Rusia 2018, el capitán albiceleste no hizo ninguna referencia públicamente a su continuidad en la Selección y tampoco formó parte de los encuentros amistosos.





Los históricos

Scaloni, por otra parte, aseguró que “no hay ninguna puerta cerrada” para los jugadores “históricos”, que se quedaron fuera de las dos primeras convocatorias de su interinato tras el Mundial de Rusia y la salida de Sampaoli.

“No hay ninguna puerta cerrada para los históricos. En estos momentos decidimos por otros jugadores que creemos que son los mejores”, explicó en conferencia de prensa en el predio de AFA, en Ezeiza.

En ese sentido, ejemplificó con la convocatoria de Nicolás Otamendi, mundialista en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, que volverá a la Selección luego de la eliminación en octavos de final ante Francia.

“Otamendi está porque creemos que es un jugador válido para la Selección, hablamos con él, le explicamos lo que queremos y estamos contentos de que esté”, indicó.

Consultado por el rendimiento de Cristian Pavón, lo incluyó entre un grupo de futbolistas a los que les “pesó el Mundial”.

“Si viene convocado, es porque le vemos condiciones. Antes del Mundial tuvo su mejor momento. El Mundial creo que le pesó a la mayoría. Y él está en un club donde rendís examen todas las semanas y eso no es fácil. Es un jugador que siempre da el máximo”, indicó sobre el jugador de Boca.