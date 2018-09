Boca intentará dejar atrás una pésima semana, frente a Colón

Tras perder el Superclásico frente a River y quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Gimnasia La Plata, Boca tendrá hoy la oportunidad de recuperarse cuando reciba la visita de Colón de Santa Fe, en el cierre de la séptima fecha de la jornada dominical de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se llevará adelante en La Bombonera desde las 20 y el árbitro del cotejo será Germán Delfino.

El jueves que viene el Xeneize se juega la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores y Guillermo Barros Schelotto una buena parte de su futuro, por eso era cantado que frente al Sabalero guardará a varios a de los titulares y serán tenidos en cuenta futbolistas que habitualmente no están entre los 11.

Así no llamó la atención, entonces, que para hoy fuera citado Gino Peruzzi, quien, en la teoría, es el tercer lateral derecho detrás de Leo Jara y Julio Buffarini.

Tampoco sorprendió que este el chico Mateo Retegui, citado por segunda vez en su carrera; o incluso Gago, quien pese a ser uno de los jugadores más experimentados -y exquisitos- del plantel no estuvo contra River porque los mellizos no lo veían bien.

En otro orden, Boca confirmó ayer la lesión del delantero Darío Benedetto, quien con seguridad se perderá la revancha frente a Cruzeiro del próximo jueves, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vale destacar que Boca Juniors reúne una seguidilla de 11 partidos sin caer ante Colón (8G-3E). No pierde ante El Sabalero desde el Clausura 2010 (3-0).

En La Bombonera, el dueño de casa le ganó los últimos 6 seguidos al cuadro santafesino (13GF-2GC). El equipo de Eduardo Domínguez tan sólo pudo sumar 1 punto fuera de casa en el campeonato.

El resto

Por otra parte, en Paraná, Patronato será anfitrión de Talleres de Córdoba. El partido se jugará desde las 13.15 y el referí será Facundo Tello. La jornada dominical seguirá en Santa Fe. Allí, Unión se enfrentará a Gimnasia La Plata desde las 15.30. El juez designado es Darío Herrera. En tanto que desde las 17.45, en Córdoba, Belgrano será el anfitrión de Huracán. El árbitro será Hernán Mastrangelo.