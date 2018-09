Por el temporal, se suspendieron once de los doce partido del ascenso

Todos los partidos del Ascenso, a excepción de Atlanta-Estudiantes de Caseros, fueron suspendidos ayer a raíz del temporal desatado en Capital y Gran Buenos Aires, según comunicó la Asociación del Fútbol Argentino.

A través de su cuenta de Twitter, la AFA informó la cancelación de los encuentros válidos por la B Nacional, B Metropolitana, Primera C y Primera D.

En la categoría más alta, se cancelaron los partidos Defensores de Belgrano-Temperley, Arsenal-Mitre y Villa Dálmine - Deportivo Morón.

Además, en la B Metro no se jugarán Talleres de Remedios de Escalada frente a San Telmo, Comunicaciones ante All Boys, Acassuso con San Miguel, Tristán Suárez con Barracas Central y Colegiales con Fénix. El único partido que se jugó fue Atlanta- Estudiantes, donde el "Bohemio" ganó 4 a 3.

También se suspendió el encuentro entre Leandro N. Alem y Central Córdoba correspondiente a la Primera C y los partidos de la Primera D Deportivo Paraguayo-Muñiz y Juventud Unida- Defensores de Cambaceres.

Continúa la quinta fecha de la B Nacional

La jornada dominical se iniciará a las 14:35 con el encuentro en el cual Los Andes recibirá a Ferro con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro y televisación en directo mientras que a las 15:30 Olimpo de Bahía Blanca será local de Guillermo Brown de Puerto Madryn con Ramiro López como juez. También a las 16:30 Gimnasia de Mendoza se medirá ante Independiente Rivadavia en un partido que será controlado por el árbitro Julio Barraza y a las 16:35 Platense será anfitrión de Quilmes con Gastón Suárez como juez y televisación en directo.

La fecha continuará mañana, a las 20, con el encuentro en el cual Chacarita visitará a Agropecuario de Carlos Casares con arbitraje de Lucas Novelli y televisación en directo. En tanto, a las 22 Central Córdoba de Santiago del Estero será local de Brown de Adrogué con Sebastián Mastrángelo como árbitro y el próximo sábado 13 de octubre a las 17.00 Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Instituto de Córdoba con Pablo Díaz como juez. El equipo que quedará libre en la quinta jornada de la Primera B Nacional es Ramón Santamarina de Tandil.