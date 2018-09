"El Chino” Maidana le ganó un juicio a Mario Margossian

La Justicia determinó que el mánager Mario Margossian falsificó firmas, adulteró contratos y cobró dinero en nombre del ex campeón mundial, Marcos "El Chino" Maidana.

La aventura jurídica consistía en una demanda por 594.500 dólares y 400.000 pesos. El último monto era en concepto de daño moral, y la cifra en moneda extranjera correspondía al 33 por ciento de las supuestas bolsas que el boxeador habría cobrado por sus peleas contra el estadounidense DeMarcus Corley, el inglés Amir Khan y el mexicano Érik Morales.

El resto era un 50 %, presuntamente mal sumado, de lo hipotéticamente percibido en concepto de publicidad por esos mismos compromisos.

Mario Margossian, uno de los mánager y promotores de boxeo más poderosos en la Argentina (estuvo hace pocos días en Junín, en ocasión de la velada en la cual pelearon en Ciclista Juninense los cuatro hermanos Farías), le inició en noviembre de 2011 un juicio a Marcos Maidana por presunto incumplimiento de contrato luego de que este, tras advertir reiteradas irregularidades por parte de su representante, diera unilateralmente por finalizado el vínculo que los unía.

Sin embargo, en las últimas horas el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, a cargo del juez Dr. Federico Alberto Güerri, falló -en el caso "Margossian, Mario Gustavo Aram c/Maidana Marcos Renée s/ordinario"- en contra del titular de Argentina Boxing Promotions, la empresa que hoy maneja a decenas de boxeadores y que frecuentemente organiza eventos que son televisados por las cadenas TyC Sports y DeporTV.

La Justicia fue contundente y, en un fallo que fue apelado por el empresario, dejó en claro que, entre otras anomalías, Margossian adulteró contratos, falsificó firmas y cobró dinero en nombre de Maidana.

Luego de celebrar juntos dos contratos -uno, desde el 29 de julio de 2004 y hasta el 9 de mayo de 2007; y otro, una prórroga de aquel hasta el 29 de julio de 2011-, "El Chino" firmó el 18 de mayo de 2007 un acuerdo con la promotora alemana Universum Media Network GmbH. El contrato contemplaba remuneraciones según las peleas sean a 10 o menos rounds, por títulos Internacional/Intercontinental o eliminatoria mundialista, en carácter de retador o en condición de campeón.

En ese contrato, según se desprende de la sentencia del juicio que acaba de ganarle Maidana a Margossian, el manejador adulteró la página 2 y le hizo firmar a su representado un convenio sin un fragmento que decía, textual:

"Además, el boxeador recibirá una prima de enganche de 175.000 dólares al firmar este contrato". Ese dinero, cuya existencia el exboxeador ignoró por completo, fue depositado en una cuenta bancaria de Margossian el 26 de julio de 2007.

Víctor ortiz se presentó a la justicia

El boxeador Víctor Ortiz se entregó a las autoridades policiales y judiciales en los Estados Unidos, tras ser acusado de la violación de una mujer el pasado mes de marzo.

En la semana en la que se medirá en un combate más de su carrera, ante John Molina Jr. (ex rival de Lucas Martín Matthysse), el pugilista enfrentó de forma presencial tres cargos de abuso sexual, conoció la fianza necesaria y la pagó para poder subirse al encordado este domingo.

Con una foja profesional de 32 victorias, seis derrotas y tres empates, Ortíz ex campeón de peso welter del CMB y rival de Mayweather en 2011, pagó 100 mil dólares por el caso que se investiga la policía de Oxnard.

El de raíces mexicanas no dio declaraciones al respecto, pero se espera que en los siguientes días previo a su pelea ante Molina Jr., Ortíz aclare el delito por el que es acusado.