Sergio Quiroga: “Ojalá podamos lograr cosas importantes porque este grupo se lo merece”

Sin dudas que el “Checho” Sergio Quiroga fue uno de los protagonistas del partido que Sarmiento le ganó el viernes a Almagro, de visitante, por 2 a 0. El volante chaqueño de 24 años marcó el segundo tanto en una jugada para verla mil veces. Velocidad, audacia, gambetas, caño y gran definición. Tremendo gol del pibe que llegó al Verde allá por julio de 2016 y que hoy es un jugador importante para el entrenador Iván Delfino.

En diálogo con Democracia, el “Checho” revivió su gol y habló del presente del equipo. También recordó sus comienzos en el fútbol y su llegada a Sarmiento.

- ¿Cómo venias viviendo el partido?

- Siempre tengo la ilusión o la convicción de que en algún momento voy a poder entrar. Se estaba dando un partido realmente “chivo”, de mucha intensidad. Pero en varias oportunidades Iván (Delfino) nos había dicho que mantengamos la paciencia porque en algún momento los espacios iban a aparecer. El rival en algún punto tenía que ganar de local y así se dio un poco. Creo que se dio un poco así. Por suerte aprovechamos las oportunidades que tuvimos y logramos un triunfo muy importante.

- ¿Se sufre cuando te toca ir al banco?

- Sí, claro. Pero siempre tengo una especie de confianza de que puedo entrar. Y creo que un poco esa confianza es por el apoyo del entrenador y también de mis compañeros. Todos nos sentimos importantes.

- Hagamos un paréntesis, recordanos cómo llegaste al club.

- En julio de 2016 llegué de la mano de Patricio Hernández. El fue contratado como entrenador de la reserva, me recomendó y así llegué. Jugué casi un año en la reserva hasta que me subieron al plantel de primera.

- ¿Y antes?

- Había jugado en Brown de Adrogué y en San Miguel que fue donde conocí a Patricio. Yo soy de Chaco y a los once años me fui a vivir a Buenos Aires. Jugué en Argentino Juniors hasta junio de 2015 donde pasé a préstamo a Brown de Adrogué. Estuve diez años en Argentino, de los 11 hasta los 21. Una linda experiencia.

- Un acierto de Patricio entonces ¿Seguís en contacto con él?

- Sí, ayer justamente me llamó para felicitarme y charlamos un rato. En lo personal, a mí me ayudó muchísimo. Estoy muy agradecido.

“Más allá del arranque que tuvimos, creo que estamos para mejorar muchas cosas y para hacer un buen torneo”.

- Volviendo al presente ¿Qué esperás de este campeonato que se presenta tan duro? Desde lo grupal y en lo personal.

- Más allá del arranque que tuvimos, creo que estamos para mejorar muchas cosas y para hacer un buen campeonato. Ojalá podamos hacer un mejor torneo que el año pasado, es lo que todos queremos. Lógicamente queremos llegar al final del torneo y poder jugar las instancias definitorias. Y desde lo personal estoy muy contento por la participación que estoy teniendo en el equipo.

- ¿Cuál es tu posición natural?

- Sería lo que hoy llaman un volante mixto. Me gusta mucho estar en contacto con la pelota. Quizás no tengo tanta marca pero trato de aportar también mi granito de arena al momento de la recuperación.

- En cinco fechas has jugado de titular y de suplente ¿Cómo se hace para estar bien desde lo mental?

- Ahí juega un papel importante lo grupal. Cada uno de nosotros tiene la misión de sumar desde el lado que le toque ocupar. Ese es el mensaje que siempre nos da el cuerpo técnico y el que todos compartimos. Estamos de acuerdo con eso y creo que en algún punto los resultados se están viendo.

- ¿Qué expectativas tenés de cara a lo que resta del torneo?

- El primer objetivo que deseamos todos es ganar de local. En el último partido, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero se nos escapó sobre el final, estuvimos muy cerca. Así que para el partido que viene, frente a Platense, esperamos poder lograr una victoria ante nuestra gente. La tercera es la vencida dicen. Ojalá así sea. Después, en lo que respecta al torneo, el objetivo es ir paso a paso. Tratamos de no visualizar más allá del partido que se viene. Soñamos con llegar a las últimas fechas bien posicionados.

- El famoso “paso a paso”.

- Exacto, es una frase muy común hoy en día pero que a nosotros nos está dando buenos resultados.

- ¿Volviste a ver el gol?

- Sí, lo vi cuando volvíamos en el micro hacia Junín. En el momento punteé pero no vi dónde entró la pelota porque justo cerró un defensor y me dio una patada tremenda. Recién lo pude ver en la repetición. Salió muy lindo y la verdad me sorprendió mucho. Hace rato que quería convertir y por suerte se dio en un partido importante.

- Con ese golazo le complicaste la elección a Iván para el partido que viene (frente a Platense, el lunes 8 de octubre, a las 21)

- Una linda complicación sería. Él siempre lo dice. Nos dice que hasta se le complica para armar el banco de suplentes. Eso habla bien del grupo, de la sana competencia. Ojalá podamos lograr cosas importantes porque este grupo trabaja para eso y se lo merece.