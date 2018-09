Scaloni dio la lista con tres novedades y un regreso

El director técnico interino de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó ayer la lista de 31 convocados para afrontar la gira de octubre en Arabia Saudita para enfrentar a Irak y Brasil, donde sobresalen las presencias del defensor del Tottenham Juan Foyth, Rodrigo De Paul (Udinese) y Roberto Pereyra (Watford), además del regreso de Nicolás Otamendi.

El equipo albiceleste enfrentará el jueves 11 de octubre a Irak en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd y el 16 protagonizará el clásico sudamericano en el King Abdullah Sports City, ambos cotejos programados a las 20.45 (14.45 de Argentina).

Más allá de las ausencias de Lionel Messi, Gabriel Mercado, Angel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, como otra de las novedades salientes se confirmó el regreso del defensor del Manchester City, Nicolás Otamendi, quien volverá a vestir la camiseta argentina desde su último partido en el Mundial de Rusia.

En cuanto a los nuevos convocados, Foyth -ex defensor de Estudiantes de La Plata- y De Paul, ex Racing y de gran temporada en Udinese, tendrán su debut con la la Selección, mientras que el ex mediocampista de River y revelación de la Premier League con el Watford, Pereyra, volverá al combinado nacional después de 3 años.

Si bien la lista estaba pautada para el pasado fin de semana, Scaloni alargó los plazos para esperar las evoluciones de Gonzalo Martínez, Lautaro Martínez y Gabriel Mercado, aunque el defensor del Sevilla es el único que quedó afuera de la lista.

A la vez, Scaloni respaldó a los convocados, que son: arqueros, Sergio Romero (Manchester United), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) y Franco Armani (River).

Defensores: Renzo Saravia (Racing), Fabricio Bustos (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Alan Franco (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting de Lisboa), Nicolás Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham).

Volantes: Rodrigo Battaglia (Sporting de Lisboa), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Giovani Lo Celso (Real Betis), Leandro Paredes (Zenit), Franco Vázquez (Sevilla), Eduardo Salvio (Benfica), Franco Cervi (Benfica), Exequiel Palacios (River), Maximiliano Meza (Independiente), Gonzalo Martínez (River), Rodrigo De Paul (Udinese) y Roberto Pereyra (Watford).

Delanteros: Cristian Pavón (Boca), Paulo Dybala (Juventus), Giovanni Simeone (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter), Mauro Icardi (Inter) y Angel Correa (Atlético Madrid).