Sarmiento le ganó al puntero y sueña

Sarmiento le dio una gran alegría a su gente. Ayer, en el inicio de la quinta fecha del Campeonato de la B Nacional, el equipo de Iván Delfino le ganó de visitante a Almagro por 2 a 0 con goles del delantero Nicolás Orsini, de penal, a los 13 minutos del segundo tiempo; y con una verdadera joya de Sergio Quiroga a los 43 del complemento.

El triunfo vale doble porque el Verde le ganó al puntero y porque con la victoria extendió su invicto a cinco partidos; y sumó once puntos que lo mantienen ahí arriba, en los puestos de vanguardia.

Claro que ganarle al líder no fue nada fácil. En el trámite de las acciones, el partido arrancó como todos lo imaginaban. Con la pelea en la zona media, con un juego poco vistoso, pierna fuerte, con muchos pelotazos y con muchas ganas en ambos equipos por quedarse con la victoria.

Muchas ganas pero poca creatividad sería la frase para describir esos primeros 45 minutos. Por el lado del local, el equipo que dirige la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi no supo encontrar los espacios y careció de profundidad. El volante Damián Arce no apareció y el "Tricolor" lo sintió.

El principal mérito de Sarmiento en los primeros minutos fue el orden. Ante cada pelota perdida o ante cada embestida de Almagro, el equipo de Delfino estuvo bien parado y con eso le bastó para mantener el cero en el arco.

Farré y Leys se acoplaron bien en el doble cinco pero Villalba y Sanabria no supieron conectarse con Cólzera para crear juego. Así la pelota viajó más por el aire que por el suelo y en el balance general, esos 45 iniciales dejaron poco y nada; por eso quedaran rápidamente en el olvido.





En el complemento, todas la emociones y la alegría del final

En el complemento aparecieron los espacios. Almagro arriesgó y Sarmiento siguió ordenado. Los dirigidos por Delfino se mantuvieron expectantes, concentrados, jugando cada pelota con alma y vida; y esperando alguna oportunidad.

En el marco de un partido cerrado, la primera gran emoción de la tarde llegó a los 13 minutos cuando el árbitro Héctor Paletta vio que la pelota le dio en la mano al defensor Maximiliano García adentro del área y no dudó ni un segundo en marcar penal. Todo Almagro protestó el falló pero eso poco le importó a Nicolás Orsini que desde los doce pasos cambió la decisión por gol para que se grite en todo Junín. Buena definición del "9" para poner el 1 a 0.

Ya con el pibe Santiago Rosa en cancha, el equipo de Delfino presionó bien arriba. Mantuvo el orden en todas sus líneas, Villalba y Sanabria se soltaron un poco más y con entrega y juego el Verde fue justificando la diferencia.

Así se fueron pasando los minutos. Vicentini descolgó varios centros y tapó las pocas opciones que tuvo el rival. La defensa de Sarmiento tuvo otra actuación impecable. El Verde justificó la ventaja con paciencia y con la tenencia del balón como principal defensa. Con esa idea ingresó Quiroga por Farré.

Por último, como para redondear el resultado, Sarmiento abrochó la victoria con un verdadero golazo. A los 43, el "Checho" recibió el balón afuera del área, encaró, gambeteó y con caño incluido quedó mano a mano con Horacio Ramírez para, con la punta de su botín, definir y poner el 2 a 0 final. Golazo del "Checho", una joya para coronar una gran victoria.

Con el triunfo Sarmiento extendió su invicto a cinco partidos, suma once puntos y se mantiene en los puestos de vanguardia. Está claro que la historia recién comienza pero con este arranque es imposible que el hincha no se ilusione. No obstante, la palabra "ascenso" por ahora no se dice. Pero se sueña.