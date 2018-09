El arquero de la selección de Perú, en la mira del conjunto “xeneize”

Boca tiene un plan B por si no consigue cerrar la incorporación de Marcos Díaz, el apuntado para reemplazar a Esteban Andrada.

Se trata del peruano Pedro Gallese, 27 años, arquero titular de la selección que dirige Ricardo Gareca. Fue ofrecido a préstamo con opción de compra. Hoy ataja en el Tiburones Rojos de Veracruz y como no disputó la Copa Libertadores podría hacerlo para Boca sin problemas.

“Sería lindo atajar en Boca, es un equipo grande. Uno siempre quiere atajar en esos equipos”, dijo el arquero en diálogo con el programa radial Jogo Bonito.

“Hablé con Nolberto Solano (ex Boca) y me habló acerca del club. Estaba contento con esta chance. Con Gareca todavía no hablé, pero se pondría contento. Ya voy a hablar con él”, agregó.

Gallese se convirtió en una pesadilla para los argentinos en la última Eliminatoria. En el partido decisivo en cancha de Boca, el 1 se convirtió en figura y fue responsable del 0 a 0 que dejó al equipo de Jorge Sampaoli en estado crítico.