Marcelo Gallardo cuida los históricos para ir a Lanús

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no incluyó a los líderes del equipo para visitar mañana a Lanús por la Superliga porque los cuidará para la revancha con Independiente por Copa Libertadores. Tampoco están Milton Casco, “Nacho” Fernández y Gonzalo “Pity” Martínez.

Los símbolos del River de Gallardo que, junto a Rodrigo Mora, están desde el día 1 de este ciclo que marcó y sigue marcando una época en Núñez y el fútbol argentino, Leonardo Ponzio y Jonatan Maidana serán preservados este fin de semana.

Con 36 y 33 años respectivamente, los jugadores no fueron incluidos por el Muñeco en la lista de concentrados para visitar a Lanús, con el objetivo de tenerlos impecables para la revancha con Independiente, por los cuartos de final de la Libertadores.

Entre los 18 futbolistas que quedarán concentrados hoy a la tarde, tampoco están los lesionados Ignacio Fernández y “Pity” Martínez, como así tampoco Milton Casco.

La lista sí incluye a Franco Armani, Germán Lux, Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Luciano Lollo, Javier Pinola, Camilo Mayada, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Juan Fernando Quintero, Rodrigo Mora, Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Rafael Borré.

Así, el que regresa es Luciano Lollo, tras la expulsión en el amistoso contra Talleres en Córdoba.

Camilo Mayada había prendido la alarma en la práctica del martes, en la que tuvo que retirarse antes del final por una molestia en la misma rodilla que se había esguinzado.

Justo en un momento en el que Gallardo necesita tener todo el recambio en condiciones, ayer a la mañana llegó la tranquilidad para el Muñeco y compañía, ya que el uruguayo se reintegró al trabajo a la par de sus compañeros y podrá estar desde el arranque el viernes contra Lanús, por la Superliga.

Gallardo no paró un equipo en la práctica y, por lo tanto, no hay confirmación del 11, pero lo cierto es que se parecerá bastante al que le ganó a San Martín de San Juan en el Monumental. Sería: Armani o Lux; Moreira, Lollo, Martínez Quarta, Mayada; Cristian Ferreira o Santiago Sosa, Zuculini, Enzo Pérez, De La Cruz; Mora y Scocco.