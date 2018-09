La crítica de Benedetto: “Nos faltó jugarlo como un clásico”

Darío Benedetto habló con la prensa antes de subirse al avión con destino a Córdoba, donde Boca se medirá ante Gimnasia por la Copa Argentina, y analizó lo que dejó la derrota en el Superclásico frente a River del pasado domingo.

“Realmente dolió haber perdido el clásico, somos todos conscientes de eso, no se jugó como hubiésemos querido. Hay que pensar en mañana”, dijo el Pipa este miércoles en referencia al choque frente al Lobo del próximo jueves por los octavos de final del torneo más federal del país.

“Contra River tuvimos errores, como en todos los partidos. Por ahí nos faltó jugar como un clásico pero no podemos detenernos ahí”, aseguró el goleador xeneize, quien además comentó que no piensa en un posible cruce con el Millonario por Copa Argentina o Libertadores: “Vamos paso a paso”.

Respecto del encuentro ante Gimnasia, Benedetto no se confía: “Es un partido sólo, anímicamente estamos bien. Los partidos de Copa Argentina se nos complica a los grandes, nos pasó con San Martín”.

Arbitro ante Cruzeiro

El uruguayo Andrés Cunha, que estuvo a cargo de la tecnología del VAR en el recordado choque entre River y Lanús en 2017 por la Copa Libertadores, será el juez principal en el partido de Boca Juniors ante Cruzeiro en Belo Horizonte, el próximo jueves 4 de octubre.

El encuentro se disputará a partir de las 21.45 por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En River vs. Independiente (martes 2 a las 19.30 en Núñez) estará el brasileño Anderson Daronco, recordado en Núñez por haber expulsado a Leo Ponzio en la ida de octavos de final frente a Racing. También lo arbitró en un 1-1 vs. Emelec en 2017.