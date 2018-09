Gabriel Sanabria reemplazaría a Daniel Garro en Sarmiento, para visitar mañana a Almagro

Un intenso ensayo futbolístico dispuso ayer el director técnico del plantel profesional de Sarmiento de Junín, Iván Raúl Delfino, ayer en el estadio “Eva Perón” y para cerrar los entrenamientos de cara al partido por la quinta fecha del campeonato 2018/2019 de la Primera “B” Nacional de fútbol, a jugarse mañana viernes como visitante de Almagro, en el estadio “Tres de Febrero” y con el arbitraje por Héctor Paletta.

En la práctica, Delfino hizo un cambio en la formación titular con respecto al elenco que empató el pasado sábado 1 a 1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero, al disponer el ingreso del “Chino” Gabriel Sanabria por Daniel Garro.

Para al “Tricolor”, Sarmiento podría alistar a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Gabriel Sanabria; Ariel Cólzera y Nicolás Orsini.

El plantel rentado del CAS, tras desayunar hoy a las 8.30 en las instalaciones de la entidad de Arias y Necochea, viajara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para concentrarse allí a la espera del choque de mañana entre dos de los invictos del campeonato.

Por otra parte, tracendió que por la sexta fecha, en la cual Sarmiento recibirá a Platense en el estadio “Eva Perón”, el match se jugaría el lunes 8 de octubre, televisado en directo.

Programa de la quinta fecha

La quinta fecha tiene esta programación prevista:

El viernes 28, a las 15.35, Almagro vs. Sarmiento, siendo Héctor Paletta el juez; y a las 21 juegan Atlético Rafaela vs. Nueva Chicago, con arbitraje de Nazareno Araza.

El sábado 29, a las 15.30 habrá dos partidos: Arsenal vs. Mitre de Santiago del Estero (Pedro Argañaráz); Villa Dálmine vs. Deportivo Morón (Yamil Possi); a las 16.35: Platense vs. Quilmes (Gastón Suárez); y a las 17 se medirán Defensores de Belgrano vs. Temperley, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El domingo 30, a las 14.30: Los Andes vs. Ferro Carril Oeste (juez, Gerardo Méndez Cedro); 15.30: Olimpo vs. Brown de Puerto Madryn (Ramiro López); y a las 16.30: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (clásico que dirigirá Julio Barraza)..

El lunes 1º de octubre, a las 20, Argentino Agropecuario de Carlos Casares vs. Chacarita Juniors (Lucas Novelli); y a las 22 se miden Central Córdoba (Santiago del Estero) ante Brown de Adrogué (Sebastián Mastrángelo será el árbitro).

Cerrarán la fecha el sábado 13 de octubre, en horario a confirmar, Gimnasia y Esgrima de Jujuy e Instituto de Córdoba (juez, Pablo Díaz), quedando libre Santamarina de Tandil.