Modric fue elegido el Mejor Jugador; la “pulga” integra el equipo ideal

Luka Modric se quedó este lunes por ayer a la tarde con el premio The Best de la Fifa, al ser elegido como el mejor jugador de la temporada, incluso por encima de Cristiano Ronaldo, que la rompió en la edición pasada de la Uefa Champions League y tuvo un aceptable papel mientras la Selección de Portugal se mantuvo con vida en el Mundial de Rusia 2018.

El croata se impuso en la votación al mencionado CR7 y al egipcio Mohamed Salah, que eran los otros dos integrantes de la terna, y levantó el trofeo por primera vez en su carrera. De esta forma, rompió la monotonía del astro luso, que se había llevado este premio las dos veces que se entregó, desde su creación en 2016.

El croata, de 33 años y subcampeón del mundo con la Selección de Croacia, recibió el premio en manos de Gianni Infantino en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall.

Lionel Messi era el único argentino que contaba con chances de quedarse con un premio durante la ceremonia, pero en la elección al mejor gol se impuso Mohamed Salah por un tanto que le convirtió al Everton, jugando para el Liverpool, durante la liga inglesa. Aún así, la Pulga fue seleccionado como uno de los integrantes del once ideal de la temporada, aunque no concurrió al evento.

El resto de los premiados: Mejor Jugadora: Marta. Premio Puskás al mejor gol: Mohamed Salah (Liverpool). Mejor entrenador: Didier Deschamps (Francia). Mejor arquero: Thibaut Courtois (Real Madrid). Mejor entrenador de fútbol femenino: Reynald Pedros (Olympique Lyonnais Féminin). Mejor hinchada: Perú. Fair Play: Lennart Thy.

El equipo ideal está compuesto por: David De Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N'Golo Kanté, Eden Hazard; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.