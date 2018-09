Racing derrotó a Unión y volvió a la cima de la tabla

Racing venció como local a Unión por 1-0, en el partido que cerró la sexta fecha de la Superliga y recuperó la punta de la tabla de posiciones. La Academia no la tuvo sencilla, pero logró quebrar la resistencia de su rival para continuar en lo más alto de la tabla de posiciones.

El único gol del encuentro lo hizo Augusto Solari, a los 12 minutos del complemento. Cuando empezaba a sentirse la impaciencia, Eugenio Mena cortó una salida y desbordó por la izquierda para enviar un centro perfecto que llegó a conectar de cabeza el mediocampista surgido de River.

Los dirigidos por Eduardo Coudet no la habían pasado bien en el primer tiempo, cuando fallaron en la definición y padecieron algunos avances del Tatengue. Los santafesinos se plantaron con firmeza en el campo de juego y contaron con situaciones en las que pudieron haber lastimado.

La quinta victoria consecutiva de Racing le devolvió la punta que había sido cedida de manera circunstancial a Atlético Tucumán, luego de su triunfo sobre San Martín (SJ).

Por el lado de Unión quedó la decepción de no haber podido mantener el invicto con el que había llegado a Avellaneda.

El Tiburón gana

Aldosivi consiguió este lunes un buen triunfo frente a Belgrano en Mar del Plata, adonde se impuso por 2-0 para quedar muy cerca de la cima de la Superliga.

El trámite tuvo amagues de ambos bandos pero, promediando el segundo tiempo, parecía encaminarse a un empate clavado.

Sin embargo, todos los pronósticos se empezaron a caer a los 31 minutos, cuando Federico Lértora se equivocó en una entrega y lo aprovechó Cristian Chávez, para definir a la derecha de César Rigamonti.

La paridad en el juego se mantuvo hasta el cierre, cuando volvió a morder el Tiburón. El ingresado Facundo Castillón escapó por derecha con clase llegó a eludir al arquero y envió el centro que Chávez solo tuvo que empujar para estirar diferencias.

Así, los de Gustavo Alvarez siguen sorprendiendo en su vuelta a Primera y el Pirata dejó el invicto, no pudo acercarse a la cima y sigue en la cornisa de la zona de descenso.