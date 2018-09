Tras el Superclásico, Mauro Vigliano no dirigirá en la próxima fecha

El platense Mauro Vigliano no fue incluido en el sorteo arbitral para la séptima fecha de la Superliga, donde Diego Abal conducirá Lanús-River y Germán Delfino a Boca frente a Colón de Santa Fe.

Según el sorteo realizado este lunes en el predio de Ezeiza de la AFA, que se adelantó por el paro general previsto para hoy, Vigliano no fue incluido al igual que Fernando Echenique, Fernando Espinoza, Néstor Pitana, Pablo Diaz, Nazareno Arasa, Pablo Dovalo, Héctor Paletta, Julio Barraza y Pedro Argañaraz.

Pero lo de Vigliano tomó otra notoriedad debido a que su actuación en el Boca-River no fue la mejor, con varias jugadas que despertaron las críticas de los hinchas, principalmente del “Xeneize”.