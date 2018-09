Villa Belgrano y Rivadavia (L) golearon y son líderes en el Torneo Clausura 2018

Ayer se vivió una gran jornada de fútbol en el Torneo de Primera División Clausura 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Entre los encuentros más destacados, Villa Belgrano debutó en el certamen goleando de visitante a Deportivo Baigorrita por 3 a 0 y con el triunfo es el puntero de la Zona A. En el grupo B el líder es Rivadavia de Lincoln que se hizo fuerte en su casa y también goleó a Origone por 3 a 0.

Completando la primera fecha de la Zona A, Jorge Newbery tuvo un buen comienzo en el torneo ganándole a Independiente (J) por 2 a 0; mientras que River Plate (J) también arrancó con el pie derecho tras superar a Defensa por 2 a 1.

En la Zona B se jugó la segunda fecha y además de la goleada de Rivadavia (L) se registraron dos empates, el de Sarmiento con Moreno en un tanto; y el de Rivadavia (J) con Ambos Mundos sin goles.

Forma de disputa

El Clausura 2018 se disputa en dos zonas, una de seis y otra de siete equipos. Clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

En la etapa que viene, los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.