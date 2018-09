Boca y River le dan vida al mejor clásico del mundo

Boca y River, dos equipos que pelean en tres frentes, pensarán hoy solamente en llevarse los tres puntos ante el rival de toda la vida, cuando se enfrenten en una nueva edición del Superclásico, a disputarse en la Bombonera, en el marco de la sexta fecha de la Superliga. El encuentro se jugará desde las 17.45, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

Por el lado de Boca, el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de ganar un duro partido en La Paternal ante Argentinos Juniors por la Superliga (1-0) y de lograr una importante victoria entre semana ante Cruzeiro, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores (2-0).

Pero el choque ante los brasileños dejó una baja notable para los xeneizes, nada menos que el arquero Esteban Andrada -operado por una fractura en el maxilar-, quien había traído tranquilidad en un puesto complicado y ahora será reemplazado por Agustín Rossi, anteriormente cuestionado.

Otro eventual titular que llega tocado es el colombiano Edwin Cardona, que se perfilaba para jugar, pero sufrió un problema en el tobillo izquierdo durante una práctica.

En la defensa, Lucas Olaza ni siquiera fue concentrado por una dolencia muscular, por lo que su lugar será para Emmanuel Mas, mientras que la mitad de la cancha será similar a la que enfrentó a Cruzeiro, aunque Agustín Almendra y Fernando Gago podría ser variantes para el "Mellizo".

En tanto, en el ataque, Darío Benedetto sería preservado por la seguidilla de partidos que tuvo que afrontar tras su larga lesión, y, ante el desgarro que padece Ramón Abila, Carlos Tevez podría ser el 9.

Otra opción que maneja Guillermo es adelantar a Mauro Zárate como centrodelantero y que Carlitos se desplace detrás de los delanteros.

River con pocas dudas

El elenco millonario ganó su primer partido de la Superliga en la jornada anterior, goleando a San Martín de San Juan en el Monumental (4-1), mientras que por la Copa igualó en Avellaneda con Independiente (0-0) en un duro y desgastante encuentro.

La incursión por el Libertadores de América no dejó jugadores con problemas físicos, pero Ignacio Fernández -baja en ese partido- no se recuperó de una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda y tampoco estará en la Bombonera.

La defensa riverplatense será la que juega habitualmente, mientras que la duda pasa por la mitad de la cancha, donde el uruguayo Camilo Mayada se disputa un lugar con Enzo Pérez.

En cuanto a la ofensiva, la dupla de ataque será conformada por Lucas Pratto y Rafael Santos Borré, aunque no está descartado que el colombiano deje su lugar a su compatriota Juan Fernando Quintero, sumando un volante ofensivo por un delantero.

Boca acumula hasta ahora diez unidades y se ubica a apenas tres del líder Racing Club, mientras que River, que está invicto aunque sólo lleva ganado un partido (a San Martín de San Juan por cuatro a uno) totaliza siete puntos.

Probables formaciones

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pablo Pérez o Agustín Almendra, Wilmar Barrios, Nahitan Nandez o Fernando Gago; Cristian Pavón, Carlos Tevez o Mauro Zárate, Darío Benedetto o Tevez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Camilo Mayada o Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Juan Fernando Quintero o Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo. Estadio: Alberto J. Armando (Boca). Árbitro: Mauro Vigliano. Hora de inicio: 17.45. TV: Fox Sports Premium y TNT Sports Premium.