El Verde afronta un partido clave para seguir escalando

Sarmiento tendrá hoy un partido clave para sus ambiciones. A partir de las 19.05, el equipo de Iván Delfino recibe en el Estadio "Eva Perón" a Central Córdoba de Santiago del Estero en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato de la B Nacional. El choque será arbitrado por Lucas Novelli y televisado en vivo de TyC Sports.

En la previa al encuentro de esta tarde, ayer, en el último entrenamiento de la semana, el DT Delfino dejó abierta la posibilidad de mantener el mismo equipo que en la fecha pasada le ganó de visitante a Los Andes, por 1 a 0, con el tanto de Nicolás Orsini.

En relación a los titulares, cabe recordar que en el ensayo del jueves el entrenador probó con Daniel Garro por Nicolás Castro, pero ayer en el trabajo de pelota parada, Delfino volvió a incluir a Castro entre los titulares. En definitiva, pareciera ser esa la única duda del técnico de cara al choque de esta tarde.

En definitiva, los once para hoy serían Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Garro o Castro; Nicolás Orsini y Ariel Cólzera.

Además de esos doce futbolistas, integran la lista de concentrados: el arquero Pablo Fernández; el defensor Ariel Kippes; el volante Sergio Quiroga; y los delanteros Joaquín Vivani, Santiago Rosa y David Depetris.

En definitiva, el conjunto de nuestra ciudad contará con el apoyo de su gente para ir en busca de una victoria que podría dejar a Sarmiento como líder del campeonato. La posibilidad existe, el equipo demostró que puede y por eso la ilusión está más viva que nunca.

El equipo de Coleoni

El auspicioso ingreso de Barraza, sumado al bajo nivel que viene mostrando Pablo Ortega, podría ser la combinación que derive en el único cambio que el entrenador de Central Córdoba (SdE), Gustavo Coleoni, realice para arribar a Junín.

Visitará a Sarmiento de Junín el próximo sábado desde las 19.05 y por la cuarta fecha de la B Nacional.

Ayer, Coleoni dispuso otra vez un 4-4-2, tal como lo hizo ante el Cervecero, con el ingreso de Barraza por Ortega; y por eso, de no mediar inconvenientes, el equipo para visitar a Sarmiento sería con César Taborda; Cristian Díaz; Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Barraza, Cristian Vega, Alfredo Ramírez y Facundo Melivillo; Diego Jara y Javier Rossi.

Arrancó la cuarta

Anoche, en el partido que abrió la cuarta fecha, Instituto venció por 4 a 3 de local, a Defensores de Belgrano.

El cuarto capítulo del certamen continuará hoy con tres encuentros. A las 17.05: Chacarita vs. Villa Dálmine; 19.05: (Por TyC Sports) Sarmiento vs. Central Córdoba (SdE); y 20.30: Santamarina vs. Gimnasia (J).

Mañana, a las 11.00, Nueva Chicago vs. Olimpo; también en el mismo horario juegan Brown (A) vs. Los Andes; 15.00: Independiente Rivadavia (Mza) vs. Platense; 15.30: Temperley vs. Arsenal; 15.35: Quilmes vs. Almagro; y a las 21 se miden Mitre (SdE) vs. Agropecuario de Carlos Casares.

Por último, el lunes completan, a las 15.30, Deportivo Morón vs. Gimnasia (M); y a las 19.00 chocan Ferro vs. Atlético Rafaela. Libre: Brown (PM).