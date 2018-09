Barros Schelotto bancó a Rossi, pero tiene dudas con los otros juveniles

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, respaldó ayer a Agustín Rossi al confirmarlo como el arquero que estará frente a River el domingo en el Superclásico a la vez que dijo que le “genera dudas” que detrás del guardavalla “hay dos chicos que no debutaron todavía”.

“Se lesionó (Esteban) Andrada, el arquero es Rossi y va a jugar Rossi. Rossi llega bien al Superclásico, lo único que me genera dudas es tener atrás de Rossi dos chicos que no debutaron todavía, porque vamos a jugar cosas importantes, es lo único que me genera dudas”, aseveró.

Los arqueros que se encuentran detrás de Rossi son Javier Bustillos, Federico Abadía y Manuel Roffo y, en principio, es Bustillos el que corre con ventaja para estar en el banco de suplentes ya que es quien integra la lista de la Copa Libertadores.

En tanto, Abadía hizo su primera pretemporada con la Primera en julio y sería el tercero en la lista, mientras que el que corre con desventaja es Roffo, el más joven de los tres, con apenas 18 años.

“Uno lo habla, lo ve a Rossi que está bien y tiene la confianza nuestra. Nosotros armamos y confiamos en este plantel”, reveló, tras lo cual contó acerca de Andrada: “Son dos meses después de la operación y a partir de ahí puede empezar a entrenarse”. “Estamos calculando que recién para finales de noviembre podría tener el permiso para entrenar y ponerse bien en los primeros días de diciembre”, manifestó el entrenador del elenco de La Ribera.