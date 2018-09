El Halcón de Varela quiere llegar a los puestos de vanguardia

La sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol continuará hoy con la disputa de cuatro partidos. El cotejo destacado es el que sostendrán Defensa y Justicia frente a Estudiantes. Una victoria le permitirá al Halcón de Florencio Varela convertirse en escolta y alcanzar los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2019.

El encuentro se jugará a partir de las 17.45 con Pablo Dóvalo como árbitro y televisación de Fox Sports Premium.

Defensa y Justicia acumula nueve puntos y se ubica a cuatro de Racing, producto de dos triunfos y tres empates. Además, el Halcón también continúa adelante en la Copa Sudamericana y el jueves que viene jugará la revancha de los octavos de final como visitante de Banfield.

El equipo de Sebastián Beccacece no presentará variantes respecto del equipo que le ganó en la fecha pasada a Rosario Central por uno a cero, en el Gigante de Arroyito.

Por el lado de Estudiantes, que viene de perder como local en la cancha de Quilmes ante Alsosivi de Mar del Plata y apenas cosechó un triunfo en lo que va del torneo, su entrenador Leandro Benítez tiene todo confirmado para este partido en el que buscará volver al triunfo.

El equipo tendrá un solo cambio respecto de la formación inicial que comenzó el encuentro frente a los marplatenses. El delantero Pablo Lugüercio regresará a la titularidad en lugar de Lucas Albertengo.

Por otra parte en la jornada sabatina también jugarán: a las 13.15, Newell’s vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (Fernando Rapallini); 15.30, Talleres vs. Vélez Sarsfield (Patricio Loustau); y 20, Banfield vs. Independiente (Silvio Trucco).