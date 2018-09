Saldo positivo para la Unnoba

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) cerró su participación en la etapa regional bonaerense de los Juegos Universitarios Regionales (JUR) 2018, que se desarrolló en Tandil.

La delegación de estudiantes deportistas cosechó una medalla de oro en fútbol femenino, una de plata en ajedrez y una de bronce en fútbol masculino. En otras tres disciplinas la UNNOBA llegó a las semifinales.

El equipo de fútbol femenino se subió a lo más alto del podio de estos JUR 2018 al vencer en la final del torneo a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) por 3 a 2. El de ajedrez se llevó la medalla de plata, quedando detrás de la UNICEN.

Y el representativo de fútbol masculino obtuvo la de bronce con el triunfo por 3 a 0 contra la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el partido por el tercer puesto.

Los que se quedaron a un paso de lograr una medalla, al caer en sus respectivas series por el tercer puesto, fueron: el equipo de básquet masculino, al perder ante UNICEN por 78 a 49; el de futsal, derrotado por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), por 5 a 1; y el de tenis, que perdió con la Universidad Nacional del Sur (UNS) 2-1.

En tanto, el elenco de vóley femenino quedó tercero en su grupo y no logró para clasificar a la etapa siguiente; las chicas de hockey –cuya competencia era todos contra todos– no lograron subirse al podio; y la nadadora Dolores Bruno salió cuarta en la serie de 100 metros libre y tercera en 50 metros espalda, no pasando a las finales.