Godoy Cruz intentará hoy acompañar a Racing en la cima

La sexta fecha de la Superliga dará inicio hoy con la disputa de dos atractivos encuentros. A las 21, Colón recibirá a Godoy Cruz, quien buscará el triunfo que le permita alcanzar la cima de la tabla de valores. En tanto que, a las 19, San Lorenzo será el anfitrión de Patronato. El Cuervo todavía no sumó de a tres en el certamen, mientras que el Patrón perdió a su entrenador la semana pasada.

El Tomba llega con el objetivo de alcanzar a Racing (13) en la punta del campeonato. Tras el triunfo agónico ante San Lorenzo en Mendoza, el equipo de Dabove quedó a 3 unidades de los de Avellaneda. El entrenador todavía no confirmó el equipo, pero Gabriel Avalos formaría dupla de ataque con el Morro García, luego de convertir el gol de la victoria en la fecha pasada.

El Sabalero, por su parte, no vive un buen momento en el torneo. Todavía no ganó y sólo suma 3 puntos por empates. Eduardo Domínguez buscará que su equipo llegue de mejor forma al encuentro con Junior de Barranquilla en Copa Sudamericana.

En la Superliga acumula 230 minutos sin convertir goles y contará con la ausencia de Alan Ruiz, expulsado en el encuentro ante Independiente.

El encuentro entre Colón de Santa Fe y Godoy Cruz podrá seguirse en televisión en vivo por Fox Sports, a partir de las 21.

A ganar

San Lorenzo, al igual que su rival, todavía, no ganó en la Superliga Argentina, recibirá a Patronato de Paraná. El encuentro se jugará a partir de las 19 con Pablo Echavarría como árbitro.

El equipo de Boedo presentará un equipo alternativo, ya que el director técnico, Claudio Biaggio, reservará a la mayoría de los titulares para el partido revancha del martes que viene frente a Nacional de Uruguay en Montevideo, por la Copa de Sudamericana.

En tanto, Patronato, que será dirigido de forma interina por Martín de León tras la renuncia de Juan Pablo Pumpido por la mala campaña del equipo (hasta el momento perdió cuatro encuentros y empató uno), tratará de conseguir su primer triunfo en el torneo.