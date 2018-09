El arquero Andrada sufrió una fractura de mandíbula

Esteban Andrada sufrió la fractura de su maxilar inferior luego del fuerte choque contra Dedé, zaguero del Cruzeiro de Brasil, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado el miércoles por la noche en La Bombonera. De esta manera, el festejo de Boca por 2 a 0 se vio opacado por la lesión de su arquero, que no jugará el domingo frente a River por la Superliga.

“Esteban Andrada: fractura de maxilar inferior. En las próximas horas se completarán estudios para definir conducta. El paciente queda internado para tratamiento analgésico”, comunicó el club ayer a la madrugada a través de las redes sociales.

El choque entre el arquero y el zaguero, que instantes después fue expulsado por el árbitro paraguayo Eber Aquino tras la observación de las imágenes en el VAR, se produjo a los 25 minutos de la segunda parte cuando Andrada salió a despejar un centro y allí Dedé lo impactó fuertemente con su cabeza.

Luego de ser atendido dentro del campo de juego y continuar bajo los tres palos, al finalizar el encuentro el arquero fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mitre, donde se constató la lesión y la rotura de dos dientes y dos cortes en los labios.

De esta manera, Andrada no podrá estar el domingo en el Superclásico ante River. Se estima que permanecerá alrededor de dos meses fuera de las canchas, por lo que se perderá la vuelta con Cruzeiro y posiblemente una eventual semifinal.

Ante este panorama, el Xeneize tiene la posibilidad de recurrir, amparado en el artículo 57 del reglamento de la Conmebol, ante la Comisión Médica de la entidad sudamericana para que se le abra un cupo para reemplazar al portero mendocino. El apuntado deberá militar en el fútbol argentino. Aunque es una decisión que Boca debe estudiar en profundidad por los alcances del artículo 58 del reglamento de la Conmebol.

En Boca están pendientes de la evolución de Esteban Andrada, el arquero que aseguró el arco en tiempo récord. Si la intervención quirúrgica por la fractura del maxilar inferior no demanda más de 40 días, lo esperarán. Si no, harán el intento por sumar a otro arquero: el principal candidato es Marcos Díaz, de Huracán.

La decisión es independiente de Agustín Rossi, quien atajará el domingo con River.

El motivo es anticiparse a cualquier eventualidad que le pueda ocurrir a quien fue titular en los dos últimos títulos de Boca (lesión, enfermedad, sanción o bajón futbolístico). Detrás de él, sólo aparecen dos juveniles: Bustillos y Roffo.