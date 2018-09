Garro por Castro, el único cambio en el Verde para recibir a Central Córdoba (SdE)

Ayer el plantel profesional de Sarmiento se entrenó en el Estadio "Eva Perón" en una práctica que sirvió para seguir ajustando piezas de cara al choque de mañana frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El partido por la cuarta fecha del Campeonato de la B Nacional se jugará en el Estadio "Eva Perón", a partir de las 19.05, con el arbitraje confirmado de Lucas Novelli y la televisación en vivo de TyC Sports.

En el equipo titular, el entrenador de Sarmiento dispondría el ingreso de Daniel Garro por Nicolás Castro, siendo esa la única variante en relación a los once que le ganaron en la fecha pasada de visitante a Los Andes, por 1 a 0. En el compromiso de mañana tampoco será de la partida el delantero Nicolás Miracco, quien se sigue recuperando favorablemente de una fascitis plantar. Si bien Miracco mejora, aún no estaría al cien por ciento de su físico y por eso el DT optaría por ratificar su confianza en Ariel Cólzera y Nicolás Orsini, como la dupla de ataque.

En definitiva, los once para mañana serían Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Garro; Orsini y Cólzera.





Semana especial para el DT Delfino

En la previa al partido contra los santiagueños, es oportuno recordar que Sarmiento vivió una semana especial luego de que se conocieran las intenciones de Patronato de contratar al DT Delfino para que dirige el primer equipo de la Superliga. Al parecer, según varios medios santafesinos, el contacto existió pero finalmente el DT de Sarmiento habría decidido respetar su contrato.

Por último, también esta semana, el DT del Verde volvió a tomar la decisión de prohibir el ingreso de la prensa local a los entrenamientos que se realizaron el miércoles y ayer en el "Eva Perón". En otra de sus decisiones un tanto autoritarias, el entrenador ni siquiera permitió que los fotógrafos registren al menos unos diez minutos de la práctica.

Lógicamente, esta prohibición perjudica la labor de muchos trabajadores de prensa. No obstante, por ahora los caprichos del DT tienen el total consentimiento de la dirigente que encabeza el presidente Fernando Chiófalo.

El rival llegaría con un solo cambio

El auspicioso ingreso de Barraza, sumado al bajo nivel que viene mostrando Pablo Ortega, podría ser la combinación que derive en el único cambio que el entrenador de Central Córdoba (SdE), Gustavo Coleoni, realice para visitar a Sarmiento.

De esta manera, Coleoni, bajo la disposición táctica del 4-4-2, alinearía con César Taborda; Cristian Díaz; Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Barraza, Cristian Vega, Alfredo Ramírez y Facundo Melivillo; Diego Jara y Javier Rossi.

Hoy arranca la cuarta fecha

Los encuentros de la cuarta fecha del campeonato 2018/2019 de la Primera "B" Nacional de fútbol, en la cual quedará libre Brown de Puerto Madryn, son los siguientes:

Hoy, a las 21.05, Instituto vs. Defensores de Belgrano. Mañana, 17.05, Chacarita vs. Villa Dálmine; 19.05: (Por TyC Sports) Sarmiento vs. Central Córdoba (SdE); y 20.30: Santamarina vs. Gimnasia (J).

El domingo, a las 11.00, Nueva Chicago vs. Olimpo; también en el mismo horario juegan Brown (A) vs. Los Andes; 15.00: Independiente Rivadavia (Mza) vs. Platense; 15.30: Temperley vs. Arsenal; 15.35: Quilmes vs. Almagro; y a las 21 se miden Mitre (SdE) vs. Agropecuario e Carlos Casares.

Por último, el lunes completan, a las 15.30, Deportivo Morón vs. Gimnasia (M); y a las 19.00 chocan Ferro vs. Atlético Rafaela. Libre: Brown (PM).