Sarmiento repetiría equipo ante Central Córdoba de Santiago

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional de Sarmiento de Junín, preparándose para recibir este sábado desde las 19.05, con televisación en directo, a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la cuarta fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional en la cual el "Verde" se mantiene invicto, tras ganar sus dos partidos como visitante, ante Olimpo de Bahía Blanca y Los Andes, y de empatar como anfitrión de Atlético de Rafaela.

En su segundo match como local de la temporada 2018, el CAS espera al buen conjunto norteño buscando su primer éxito en casa, en partido que va a arbitrar Lucas Novelli, soplapitos oriundo de Tandil (Buenos Aires).





En la víspera, la plantilla que dirige Iván Delfino entrenó en el estadio "Eva Perón" en horas de la tarde, y hoy va a repetir allí las tareas, en el último ensayo futbolero antes del encuentro de pasado mañana, ya que el viernes solo habrá ensayo de jugadas con pelota parada, tras lo cual los jugadores que designe el técnico se concentrarán en el hotel de Jorge Newbery y Sáenz Peña.

Se estima que el coach de Sarmiento, al no recuperarse aún de la lesión (fascitis plantar) el delantero Nicolás Miracco, va a repetir el mismo equipo que ganó en el estadio "Eduardo Gallardón" de Lomas de Zamora el domingo pasado (1 a 0, con tanto de Nicolas Orsini en el complemento), con lo cual saltarían al verde césped de Arias y Necochea estos jugadores;

Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Ariel Cólzera.

Los partidos De la jornada

Los encuentros de la cuarta fecha del campeonato 2018/2019 de la Primera "B" Nacional de fútbol, en la cual quedará libre Brown de Puerto Madryn, son los siguientes:

Nueva Chicago vs. Olimpo de Bahía Blanca; Ferro Carril Oeste vs. Atlético Rafaela; Brown de Adrogué vs. Los Andes, Sarmiento de Junín vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (sábado, a las 19.05); Quilmes AC vs. Almagro; Indepeniente Rivadavia de Mendoza ante Platense; Deportivo Morón vs. Gimnasia de Mendoza; Chacarita Jrs. vs. Villa Dálmine; Mitre de Santiago del Estero contra Agropecuario de Carlos Casares; Temperley vs. Arsenal de Sarandí; Instituto de Córdoba ante Defensores de Belgrano y Santamarina de Tandil vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy.