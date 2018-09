Sarmiento ya se prepara para recibir a Central Córdoba (SdE) este sábado a las 19.05 horas

Tras lograr dos victorias y un empate en el torneo de la B Nacional, Sarmiento recibirá este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero para cumplir con el compromiso correspondiente a la cuarta fecha del certamen. El choque comenzará a las 19.05, se jugará en el Estadio "Eva Perón" y será arbitrado por tandilense Lucas Novelli.

El regreso a la titularidad del delantero Nicolás Miracco será una de las principales dudas que el entrenador Iván Delfino mantendrá hasta último momento. El "9" del Verde arrastra una fascitis plantar que ya lo marginó del último encuentro ante Los Andes y habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas para saber si llega a o no al partido contra los santiagueños.



\LEÉ MÁS El presidente Chiófalo aseguró que Delfino se queda en el Verde





De esta manera, en los ensayos de fútbol que Delfino suele realizar los miércoles y jueves habrá más detalles sobre el probable equipo titular que el sábado saldrá a la cancha. Entre las variantes, un once tentativo con sus dudas es: Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro o Daniel Garro; Nicolás Orsini y Ariel Cólcera o Nicolás Miracco.

Cabe recordar que los partidos de la cuarta fecha serán los siguientes: Nueva Chicago vs. Olimpo, Ferro vs. Atl. Rafaela, Brown (A) vs. Los Andes, Sarmiento (J) vs. Central Cba (SdE) (jugarían el sábado, a las 19.05), Quilmes vs. Almagro, Ind. Rivadavia vs. Platense, Dep. Morón vs. Gimnasia (M), Chacarita vs. Villa Dálmine, Mitre (SdE) vs. Agropecuario, Temperley vs. Arsenal, Instituto vs. Def. de Belgrano y Santamarina vs. Gimnasia (J). Libre: Brown (PM).