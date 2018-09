El misterio ronda el encuentro de hoy entre River e Independiente

Los dos juegan al misterio. Es habitual que tanto Ariel Holan como Marcelo Gallardo no muestren todas sus cartas sobre el paño antes de los partidos. Y si se trata de un clásico en una instancia decisiva, como los cuartos de final de la Copa Libertadores, el suspenso aumenta mucho más.

Ambos entrenadores suelen conformar sus equipos observando sus principales armas futbolísticas pero también mirando de reojo al rival de turno, que generalmente entrega pistas de lo que presentará. Sin embargo, en los últimos días se instaló tanto en Avellaneda como en Núñez un juego de escondidas, de recontraespionaje.

No es un detalle menor: es una serie a eliminación directa y no es por el torneo local. Hay mucho en juego. Y ninguno quiere dar ventajas. Por eso a horas del cruce de ida, este miércoles a las 19.30, en el Libertadores de América, desde ambos lados mantienen el hermetismo. Las formaciones están guardadas con doble candado y recién se darán a conocer cuando los jefes de prensa de cada plantel peguen la planilla oficial. Minutos antes del inicio.

Tanto es el recelo que ambos técnicos mandan señales para despistar. En Independiente, por ejemplo, Holan coquetea entre un esquema con cinco defensores (tres centrales y dos carrileros) y otro tradicional con cuatro en el fondo. Además, tampoco revela si Emmanuel Gigliotti será finalmente titular. En el ensayo de este martes probó con el Puma y sacó a Martín Benítez. Parece impensado que Independiente juegue sin Benítez, uno de sus hombres más desequilibrantes. ¿Busca confundir al Muñeco?

En River, al parecer, restan definir dos lugares, por los que pelean tres jugadores: Gonzalo Martínez, Juan Quintero y Rafael Santos Borré, a pesar de que trascendió que en el entrenamiento del lunes hubo un ejercicio en el que participaron los tres juntos.

En ese trabajo táctico no estuvo Ignacio Fernández. Pero cuesta imaginar que Nacho no esté en el equipo. El ex Gimnasia tiene un doble comando: es una rueda de auxilio para Ponzio en la recuperación y, a su vez, el iniciador de los ataques.

Además, el propio Gallardo admitió que había sido un error jugar con un mediocampo con cuatro volantes, con Quintero y Pity por las bandas. Fue en un encuentro ante Racing en Avellaneda por la Superliga, en abril. En el primer tiempo al Millo le costó mucho agarrar la pelota. Por eso, sería raro que vaya con un esquema 4-2-2-2 para jugar por la Libertadores en territorio ajeno. Aunque, la idea es buscar el gol. ¿Habrá alguna variante táctica con la que el Muñeco sorprenda?

En Independiente piensan que Gallardo tomará ciertos recaudos y que no jugará como suele hacerlo en el Monumental. Por eso Holan probó entre lunes y martes infinidad de variantes. Más allá del esquema, todavía resta saber si jugará el chileno Francisco Silva, quien recién salió de una distensión en la rodilla derecha.

Si no llega, Pablo Hernández daría una mano a Nicolás Domingo en la contención y Gigliotti tendría su lugar en la cancha junto a Silvio Romero. La otra es que el Puma ingrese por Hernández. O que directamente juegue Romero como único referente de área.