Un golazo de Icardi rescató al Inter

No encontraba los caminos, no podía, un nuevo traspié se avecinaba en el horizonte de un equipo que empezó la temporada a los tropezones. Con poco juego pero con tesón, el Inter fue por el empate y no sólo lo consiguió sino que dio vuelta a un Tottenham con ideas claras pero con dificultades repetidas en momentos decisivos.

Y el gran giro del partido, a cuatro minutos del final, lo dio quien lo debía dar: Mauro Icardi. El 9 de la Selección esperó afuera del área el centro justo de Asamoah y con una hermosa y precisa volea hizo estéril la estirada de Vorm para un 1-1 de alguna manera tranquilizador. Pero hubo más: en el descuento, llegó un corner al área inglesa, de Vrij la bajó de cabeza y otro testazo del uruguayo Vecino sentenció un 2-1 agónico y muy festejado en el Giuseppe Meazza.

Sin el averiado Lautaro Martínez, el Inter regresó a la máxima competición europea con sus ya conocidas dificultades para generar juego, pero nunca dejó de ir y al final tuvo premio a partir de una notable aparición de Icardi. Para el Tottenham es un golpe duro más allá de que apenas es el inicio. Con algunas bajas, la idea de Pochettino no se resquebrajó, sacó ventaja con un remate del danés Eriksen, no tuvo una participación decisiva de Lamela (fue reemplazado a 20 minutos del final), no aprovechó un par de contras para liquidar y lo terminó perdiendo. Para colmo del entrenador argentino, justo después del gol de Icardi y antes del 2-1 de Vecino, sacó al goleador Harry Kane para poner al lateral Danny Rose.