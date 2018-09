Irak es el nuevo rival de la Selección en octubre

La Selección argentina de fútbol enfrentará a Irak en reemplazo de Egipto, en el segundo amistoso de la gira por Asia, donde además jugará el "Superclásico de las Américas" ante Brasil, ambos encuentros en la ciudad saudita de Yeda.

Según pudo confirmar la agencia de noticias NA de fuentes dirigenciales, Egipto desistió de disputar el encuentro ante la imposibilidad de contar con su estrella de Liverpool de Inglaterra Mohamed Salah.

Irak apareció como alternativa y aceptó el convite de Adidas, la firma de indumentaria alemana que organizó esta doble fecha, luego de intercambiar esa responsabilidad con Torneos, antes del reciente viaje a Estados Unidos.

Así, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Irak el viernes 12 de octubre y cuatro días después tendrá el duelo más exigente contra el Brasil que conduce Tité.

La sede para ambos partidos será el estadio "King Abdullah Sports City" de la ciudad de Yeda en Arabia Saudita, que tiene capacidad para más de 60 mil personas, se inauguró en 2014 y tuvo un costo de 533 millones de dólares.

Vuelve Otamendi

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni dará el viernes la lista para ambos amistosos, en la que podría aparecer nuevamente Nicolás Otamendi.

El defensor de Manchester City no había sido llamado por iniciativa del DT, que quería ver otros futbolistas en esa posición, pero que cuenta con él de cara al futuro.

A diferencia de la lista anterior en la cual aparecieron 29 citados, esta será con un número menor, cercano a 25, y no habrá muchos "nuevos".

Uno de ellos sería Gonzalo Montiel, lateral derecho de River, quien ocuparía la vacante de Lionel Di Plácido, que fue a la gira de Estados Unidos, aunque no tuvo minutos.



Defensa sorprendió a Rosario Central

Defensa y Justicia mantuvo su invicto en el torneo al vencer a Rosario Central por 1 a 0, en un encuentro disputado anoche en el "Gigante de Arroyito", en el marco del partido que cerró la quinta jornada de la Superliga. Lisandro Martínez, a los 28 minutos del segundo período, le dio el triunfo al conjunto de Florencio Varela.