El presidente Chiófalo aseguró que Delfino se queda en el Verde

Solo fueron rumores. Nada más que eso. Lo cierto es que ayer el mundo Sarmiento sufrió un cimbronazo cuando algunos medios nacionales aseguraron que el entrenador Iván Delfino estaba a un paso de dirigir a Patronato en la Superliga. Ante el rumor, el presidente del Verde, Fernando Chiófalo, fue categórico: "No se va, se queda", aseguró.

Concretada la salida de Juan Pablo Pumpido de la conducción técnica del primer plantel de Patronato, la dirigencia del representante entrerriano en la máxima categoría del fútbol argentino se habría contactado con Delfino para ofrecerle el cargo.

De hecho, desde la dirigencia del "Santo" indicaron que existió un primer contacto con el actual DT del Verde, entrenador que consiguió el ascenso a Primera División con el Negro en 2015, pero aseguraron que solo se trató de una charla informal.

Ante estos trascendidos, el presidente de Sarmiento salió al cruce para despejar el rumor. No obstante, son varios los medios santafesinos que aseguran que la negociación aún no está cerrada.

"La decisión está del lado del técnico, quien tiene el perfil que busca la cúpula dirigencial de Patronato, ya que conoce el club y sabe lidiar con realidades como la que atraviesa el Rojinegro", aseguran en Santa Fe.

Cierra la fecha 3

Hoy, a las 21.05, la tercera fecha se cerrará con el choque entre Platense vs. Deportivo Morón. Este tercer capítulo, en el que tuvo jornada libre Gimnasia de Jujuy, se produjeron los siguientes resultados: Almagro 1 - 0 Independiente Rivadavia (Mdz), Central Córdoba (SdE) 1 - 0 Quilmes, Villa Dálmine 2 - 2 Mitre (SdE), Gimnasia (M) 2 - 1 Chacarita, Agropecuario 1 - 1 Temperley, Arsenal 1 - 2 Instituto, os Andes 0 - 1 Sarmiento (J), Defensores de Belgrano 1 - 0 Santamarina, Olimpo 2 - 1 Ferro, Brown (PM) 0 - 1 Nueva Chicago y Atlético Rafaela 3 - 1 Brown (A).

Lo que viene

Partidos de la fecha 4: Nueva Chicago vs. Olimpo, Ferrovs. Atl. Rafaela, Brown (A) vs. Los Andes, Sarmiento (J) vs. Central Cba (SdE) (jugarían el sábado, a las 19.05), Quilmes vs. Almagro, Ind. Rivadavia vs. Platense, Dep. Morón vs. Gimnasia (M), Chacarita vs. Villa Dálmine, Mitre (SdE) vs. Agropecuario, Temperley vs. Arsenal, Instituto vs. Def. de Belgrano y Santamarina vs. Gimnasia (J). Libre: Brown (PM).