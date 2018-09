El último campeón arrancó con un triunfo

El último campeón del torneo doméstico es Sarmiento que ayer arrancó el Clausura 2018 con un triunfo de visitante, ante Rivadavia de Junín, por 1 a 0. También en la fecha inicial, Mariano Moreno y Rivadavia de Lincoln empataron sin goles; mientras que en Agustín Roca, Origone y BAP también igualaron pero 1 a 1.

Justamente en Roca fue donde se realizó el acto que dio el puntapié inicial del certamen que tendrá en juego la Copa “Centenario de Origone Fútbol Club”. Allí estuvieron presentes las autoridades de la Liga Deportiva del Oeste, presidentes de los clubes que la componen y también el secretario de deportes y educación municipal, Daniel Pueyo.

En este primer capítulo se jugaron partidos correspondientes a la Zona B. Sobre el torneo, es oportuno recordar que el Clausura 2018 se va a disputar en dos zonas (una de seis y otra de siete equipos), clasificando los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

Es la etapa que viene, los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Los dos grupos en los que se dividió el certamen, son los siguientes: Zona “A”, siete equipos: Deportivo Baigorrita, River Plate, Villa Belgrano, Defensa Argentina, Independiente y Jorge Newbery. Zona “B”, seis elencos: Ambos Mundos, Rivadavia de Junín, Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Mariano Moreno, BAP y Origone FC.