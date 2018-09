La alegría que generó la victoria de Sarmiento se notó y mucho en la zona de vestuarios. Allí fue todo festejo y sonrisas. Es que el triunfo se logró en un terreno complicado, extendió el invicto y deja al Verde entre los puestos de vanguardia.

Entre los protagonistas que se tomaron unos minutos para hablar con la prensa, el entrenador Iván Delfino declaró: "Creo que en el primer tiempo el rival nos superó territorialmente y también en una idea de juego. Nos superó en todo sentido. Nosotros no hicimos las cosas bien, tuvimos algunas jugadas esporádicas pero sin hacer las cosas bien".

"Por momentos supimos mover el balón y defender el resultado desde ese lado; y por momentos nos tuvimos que retrasar un poco y aguantar".

El DT también dijo: "En ese primer tiempo no pudimos tener el control del balón y perdíamos muy rápido la pelota. Y creo que no nos quedó otra que tratar de ocupar los espacios que nosotros considerábamos importantes para que no nos conviertan. Lo pudimos hacer y en el segundo tiempo creo que tuvimos un gran cambio de actitud".

Continuando con su balance, agregó: "Arrancamos el segundo tiempo con un par de llagadas rápidas hasta que llegó el gol que a la larga nos sirvió para quedarnos con la victoria. En este sentido, Nicolás hizo un gran trabajo, peleó muchísimo con los centrales, metió el gol y a lo último se quedó un poquito sin nafta pero creo que es algo lógico por el desgaste que tuvo".

Por último, sobre las variantes que realizó, desatacó: "Los cambios creo que estuvieron bien. No nos quedó otra que defender esa diferencia que habíamos logrado. Por momentos supimos mover el balón y defender el resultado desde ese lado; y por momentos nos tuvimos que retrasar un poco y aguantar. Por suerte nos pudimos quedar con un resultado que es muy importante".