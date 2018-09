"Jugamos un partido muy inteligente", opinó Farré

Al finalizar el partido, uno de los futbolistas que habló fue el volante de Sarmiento Guillermo Farré. Sobre la victoria lograda por el equipo, dijo: "La verdad es que estoy muy contento por el triunfo y por el esfuerzo que hicimos todos por lograr este resultado. Creo que jugamos un partido muy inteligente. Sabíamos de las ganas que iba a poner el equipo rival y por suerte pudimos contrarrestar eso".

En la misma línea, el volante agregó: "Ellos nos atacaron mucho con centros y pelotas paradas. Pero nosotros sabíamos que los podíamos lastimar con los espacios que ellos generaban detrás de la última línea. Por suerte se nos dio y pudimos convertir de esa manera".

En el marco de la satisfacción que genera haber logrado los tres puntos, Farré señaló: "La ilusión de empezar bien el torneo la teníamos pero quizás no de esta manera, sumando siete de nueve. Pero bueno, sirve para seguir trabajando bien durante la semana y por supuesto para seguir mejorando. En cada partido tenemos que demostrar que podemos seguir creciendo".

Por último, en relación a su regreso a la titularidad, agregó: "Me sentí bien, hace bastante que no jugaba pero la verdad que no tuvimos grandes problemas. Fue un partido duro pero que por suerte pudimos sacar adelante".

"Cuando no salen las cosas es importante mantener el cero en nuestro arco. Hoy no hicimos un buen partido, eso es cierto pero creo que fuimos inteligentes en saber defender y en aprovechar las posibilidades que tuvimos".

"No hicimos un buen partido", dijo Orsini

El delantero Nicolás Orsini fue uno de los principales protagonistas del partido. Sobre el tanto que le dio la victoria a Sarmiento, dijo: "Fue una jugada rara. Veo que la pelota viene llovida y me empiezo a acomodar porque tengo la sensación que me podía quedar. Por suerte fue así y la pude tirar sobre el arquero".

Desde su óptica, agregó: "Cuando no salen las cosas es importante mantener el cero en nuestro arco. Hoy no hicimos un buen partido, eso es cierto pero creo que fuimos inteligentes en saber defender y en aprovechar las posibilidades que tuvimos".

Para finalizar, el atacante dijo: "Creo que ellos en el primer tiempo metieron muchos cambios de frente y nos agarraban como malparados. En el segundo tiempo nos paramos mejor, tratamos de estar más juntos para presionar y la idea fue liberarse un poco más al momento de atacar. Cuando nos propusimos llegar creo que lo hicimos muy bien por afuera. Tuvimos desbordes, remates y marcamos un gol".

Por último, entre las voces que hablaron con la prensa, Ariel Cólzera opinó: "Nos costó mucho al principio, ellos manejaron bien la pelota y nosotros no supimos contrarrestar eso. Pero después, en el segundo tiempo nos acomodamos mejor y por suerte pudimos aprovechar a Nicolás que está muy bien y marcó el gol que nos dio el triunfo".

"En el primer tiempo perdíamos rápido la pelota y en el segundo tiempo mejoramos mucho eso. Pudimos tener más control y asociarnos por los costados que es un poco lo que pretendemos. Lógicamente ayudó también que Los Andes bajó mucho su intensidad", finalizó el ex Boca.