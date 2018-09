Se puso en marcha el Torneo Clausura 2018

Ayer en el estadio de Rivadavia de Junín se realizó el acto inaugural del Torneo Clausura 2018 de divisiones formativas denominado “Ítalo Marone” . En la jornada, estuvo presente el gran homenajeado junto al presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo; representes del fútbol amateur de Sarmiento, Alberto Rochetti e Ignacio Bozzano; y el presidente del Club Rivadavia de Junín, Fernando Burgos; entre otros dirigentes deportivos.

Las actividades de la liga continuarán hoy con tres partidos correspondientes a la Zona B del torneo de primera división. En la categoría mayor, desde las 15.30, se enfrentarán Origone Fútbol Club vs. BAP, Mariano Moreno vs. Rivadavia (L) y Rivadavia (J) vs. Sarmiento.

Partidos de inferiores

Hoy

Origone vs. BAP

Novena: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.30

Moreno vs. Rivadavia (L)

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

El martes

Rivadavia (J) vs. Sarmiento

Décima: 17.30

Octava: 18.30

Sexta: 19.30

Cuarta: 21.00