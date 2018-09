Sarmiento buscará sumar en su visita a Los Andes

Sarmiento visita hoy a Los Andes con la intención de hacer un buen partido que le permita seguir sumando puntos en el marco de la tercera fecha del Campeonato de la B Nacional. El partido arranca a las 12, será arbitrado por Sebastián Mastrángelo y se podrá ver por internet a través de www.tycsportsplay.com.

El probable equipo titular con el que el entrenador Iván Delfino trabajó durante la semana, sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro; Ariel Cólzera; Nicolás Orsini.

El resto de la delegación se completa con el arquero Pablo Fernández; el defensor Ariel Kippes; los volantes Sergio Quiroga, Gabriel Sanabria y Daniel Garro; y los delanteros Joaquín Vivani, David Depetris y Santiago Rosa.

Esta nueva presentación del Verde estará marcada por la ausencia del delantero Nicolás Miracco, quien se sigue recuperando de una fascitis plantar; y por el regreso a la titularidad del volante Guillermo Farré que reemplazará al "Checho" Quiroga en la zona media.

Sarmiento llega a esta partido con cuatro puntos. Viene de ganar en el debut frente a Olimpo, en Bahía Blanca, por 1 a 0; y de empatar agónicamente ante Atlético Rafaela por 1 a 1 en el estadio "Eva Perón".



Los Andes estrena DT

Los Andes no tuvo el comienzo de temporada esperado en la B Nacional y rápidamente hubo cambio de planes. Y tras la asunción de Aníbal Biggeri en reemplazo de la dupla Lobos-Pérez, busca cambiar su racha.

El Milrayitas necesita cambiar su imagen tras perder los dos primeros encuentros del torneo (Independiente Rivadavia y Quilmes) y por eso afrontará el duelo ante el Verde con poco margen de error, obligado a conseguir un resultado positivo en el estreno del segundo ciclo de Biggeri en el club.

El flamante entrenador, que asumió hace menos de dos semanas en reemplazo de Lobos y Pérez, no descansó en el receso y probó distintas variantes de cara a este compromiso ante Sarmiento.

Y entre los cambios que se verán en el Gallardón, hay algunos importantes: el ingreso Leandro Requena en lugar de Federico Díaz en el arco, el debut de Adonis Frías como lateral por la derecha, el triángulo compuesto por Turraca, Pereira y Quiroga en centro de la cancha y la presencia de dos punteros, González y Chacana.

A esto, además, se le suma las salidas de Leszczuk y Sargazazú del equipo titular y la elección de un nuevo esquema de juego. Ya no se usará 4-3-1-2 de la era Lobos y Pérez y pasará a un dibujo táctico 4-2-3-1, más característicos de los equipos del exentrenador de Deportivo Cuenca.