"El que esté mejor tiene que jugar"

El delantero de Sarmiento, Ariel Cólzera, será titular en el equipo que mañana visitará a Los Andes, a partir de las 12, en el choque correspondiente a la tercera fecha del Campeonato de la B Nacional. El futbolista surgido en Boca reemplazará al lesionado Nicolás Miracco y de esa forma estará desde el arranque por primera vez en el torneo.

Ayer, al finalizar el entrenamiento, el futbolista de 32 años atendió a Democracia para palpitar el choque contra el "Milrayitas". Habló de su llegada al Verde, del presente, del nivel futbolístico en el Nacional B y también hubo tiempo para recordar su pasado en Boca.

- ¿Qué expectativas tenés para visitar a Los Andes?

- La verdad que veo el equipo muy bien. Durante la semana hemos realizado varios trabajos tácticos y me gustó mucho el equipo. Por ahora voy de arranque, eso también me ilusiona mucho pero de todas maneras no tengo dudas que vamos a jugar un partido durísimo. Sabemos que ellos se van a jugar mucho porque vienen de perder y van a tener técnico nuevo. La gente va a pedir que el equipo gane y seguramente vamos a jugar un partido lindo.

- Seguramente vas a jugar de punta ¿Ese es el lugar que más te gusta?

- En Juventud de Gualeguay-chú jugué de volante por afuera. Pero la verdad que me siento cómodo en todas las posiciones, como media punta también. No tengo problemas.





- ¿Qué encontraste en Sarmiento?

- Antes de venir hablé con algunos ex compañeros, como Walter Busse. Y me hablaron de un club serio. La verdad que Sarmiento me ha recibido muy bien, me han hecho sentir muy cómodo y espero retribuir la confianza. Entendí en este corto tiempo que Sarmiento es un club serio y que quiere pelear grandes cosas. Ojalá que este torneo nos vaya bien como esperamos.

- Hay equipos grandes, en teoría se presenta como un torneo durísimo, parejo ¿Lo ves así?

- Sí, todos somos concientes de eso. Hoy todos los equipos creo que quieren el ascenso, trabajan para eso. Hay clubes que se han armado para ascender y otros que seguramente con el correr de los partidos van a demostrar lo suyo. No tengo dudas de que será un torneo durísimo. Sarmiento terminó con la vara alta y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Uno se da cuenta de que la gente es exigente y eso es lógico por el rendimiento que tuvo el equipo en el torneo pasado. Pero bueno, esta es otra historia. Nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que con humildad y trabajo todo se consigue.

- ¿Has visto algún partido de la categoría?

- Sí, miro mucho. Almagro me sorprendió, si bien no tuvo grandes refuerzos juega muy bien, ganó tres de tres. Temperley también se armó bien. Hay equipos que juegan de local de una manera y de visitante de otra, se resguardan para sumar un punto. Pero bueno, son las reglas del juego.

- ¿Se juega bien en el Nacional B?

- Creo que antes era de hacha y tiza, más rústico, pero hoy se ven equipos que intentan jugar. El año pasado, a mi entender, San Martín de Tucumán ascendió jugando bastante bien al fútbol. En Juventud de Gualeguaychú arrancamos jugando bien, pero después se nos complicó y nos tocó descender. El fútbol es así. Volviendo a tu pregunta, por lo que vi en este comienzo me gusta cómo han jugado Almagro, Temperley y Arsenal. Veo un torneo muy emotivo.

- ¿Con qué sueño llegaste a Sarmiento?

- A sumar mi granito de arena para lograr el objetivo del ascenso, eso está más que claro. Iremos viendo partido tras partido para qué estamos. Por ahora veo que estamos bien, que vamos entendiendo lo que nos pide el técnico y por suerte los resultados se nos vienen dando.





- Sos un ex Boca, ni más ni menos ¿Eso pesa?

- Un poco sí. Tuve la suerte de tener ese gran paso en mi carrera pero después está claro que nadie te regala nada en ningún lado. Siempre hay que demostrar. Me han tocando momentos buenos y malos en los clubes que he pasado. Me ha ido bien y mal, como a cualquier jugador. El fútbol es un deporte muy lindo, hoy sale un pibe de 16 años y si la rompe vos vas al banco. Es así. Yo soy de la idea de que el que está mejor tiene que jugar. Si venís de Boca o River no tiene nada que ver. Es el momento. Hoy no tengo esa mochila. En Sarmiento hay buenos jugadores.

- ¿Con quién compartiste el plantel en Boca? ¿Qué recuerdos te quedan?

- Me tocó una época muy linda, con Carlos Bianchi como entrenador; con Guillermo, Burdisso, Tevez, Abbondanzieri, Cagna. Un gran plantel. Lo recuerdo como una linda época, un lindo momento de mi carrera.