Los destacados y los que no respondieron en la nueva era de la Selección argentina

La Argentina de Scaloni dio más de lo que se pensaba. Jugó dos partidos, ganó uno y empató el otro. Con muchos destacados, algunos aprobados y pocos con nota en rojo.

Los mejores en estos partidos frente a Guatemala y Colombia fueron Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Germán Pezzella y Exequiel Palacios. Los aprobados y con nota alta: Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Pity Martínez y Gio Simeone.

Jugaron aceptablemente Ramiro Funes Mori, Rodrigo Battaglia, Cristian Pavón y Maximiliano Meza. Hay que seguir examinando a Renzo Saravia, Fabricio Bustos y Franco Cervi. Jugaron pocos minutos para evaluarlos: Alan Franco, Walter Kannemann, Paulo Dybala y Marcos Acuña. No se puede calificar a Gerónimo Rulli porque no lo atacaron nunca.

Los que no respondieron: se lo vio muy tenso e impreciso a Franco Vázquez contra Guatemala y todo el tiempo a contramano a Mauro Icardi (la gran decepción). Ahora se vendrán Brasil y Egipto en octubre. La semana que viene se preparará la lista y habrá que ver quiénes regresarán.

Lo importante es saber que hay una buena base: estos chicos demostraron tener muchas ganas, humildad, profesionalismo y hambre de gloria. Todo lo que no se vio en el plantel que fue a la última Copa del Mundo.

Incómodo descargo

“Como no pueden ganar plata con vos, entonces no vas a jugar!!!”. La frase la publicó Gustavo Dybala, hermano y representante de la Joya, en su cuenta de Twitter. Si bien no tiene destinatario directo, el hecho de que Lionel Scaloni había decidido ubicarlo como suplente en el amistoso entre Argentina y Colombia lo ponía en el blanco, junto a la Asociación del Fútbol Argentino.

La polémica se disparó en la previa del empate 0-0 entre ambos combinados, jugado en Estados Unidos. Y Scaloni se encargó de desactivar un potencial conflicto con una jugada tan magistral como incómoda. En el momento en el que la transmisión oficial le consultaba sobre la situación (Dybala tuvo minutos en el segundo tiempo), el DT interino convocó al delantero de Juventus frente a las cámaras y realizó su descargo.

“¿Ustedes piensan que tengo un problema con él? Es un fenómeno, un grande. No hagan cosas de una boludez, nosotros miramos para adelante”, dijo, palmeándole el pecho a la Joya, de 23 años, quien asentía con la camiseta de Colombia puesta, dado que la había cambiado con un adversario.

Luego fue el momento de la palabra del propio Paulo Dybala, que quedó en medio del fuego entre el director técnico y su hermano: “Estoy recontra con él, le agradecí personalmente y ahora también acá. Decidió parar un equipo él para lo que quiere, lo que cree mejor. Tenemos muchas ganas de ayudarnos entre nosotros, de darle alegría a la gente. Es un grupo hermoso, todos los chicos tienen una gran ilusión. Ojalá las cosas sigan así”.

Sobre la polémica publicación de su hermano, argumentó: “Los familiares de nosotros quieren que juguemos y en momentos de calentura pasan estas cosas. Tengo muy buena relación con el cuerpo técnico, son cosas que hacen ruido. Yo tengo ganas de estar siempre en la Selección. Hay que seguir trabajando”.