Un mensaje para los de la “Vieja Guardia”

Sergio Romero se perdió el Mundial de Rusia a último momento por una lesión en la rodilla derecha, pero en la primera convocatoria de Lionel Scaloni, el entrenador interino que reemplazó a Jorge Sampaoli, el arquero volvió a estar en el equipo y aunque no jugó dejó su huella.

Tras el empate sin goles de este martes ante Colombia, en Nueva Jersey, el arquero del Manchester United dejó algunos títulos interesantes para el análisis. “Estamos en una etapa de renovación. Espero que estos chicos dejen todo adentro de la cancha para que a alguno de la vieja guardia le vuelva la energía, porque podrán potenciarlos mucho”, dijo Chiquito.

El misionero de 31 años es arquero de Selección desde hace casi una década (debutó en septiembre de 2009) y jugó como titular los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además, es el arquero con mayor cantidad de presencias en el combinado nacional con 94. Algo sabe, Chiquito.

“A mis amigos no los veo afuera. Se tomarán un descanso, tiempo para recargar energía, y van a volver a vestir la camiseta de la Selección. Fue una de las mejores camadas, sino la mejor. Ahora hay una camada nueva, con muchas ilusiones y esperanzas...”, agregó Romero, como para que no queden dudas.

¿Quiénes son los “amigos” de Chiquito? El arquero no hizo nombres propios, pero se entiende que se refiere al grupo de jugadores que -como él- disputaron los últimos tres mundiales: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Angel Di María; más Nicolás Otamendi, Ever Banega y Marcos Rojo.