Fútbol femenino en Junín, el fenómeno que le ganó a los prejuicios y no para de crecer

El fútbol femenino ha llegado para quedarse. En Junín, la historia arrancó en 2012 cuando por primera vez la Liga Deportiva del Oeste organizó un torneo de manera oficial. Tras ese inicio, el resto de los capítulos no dejan de sorprender. El fútbol femenino se ha convertido en un fenómeno que le ganó por goleada a los prejuicios y que no para de crecer.

Y el crecimiento se puede expresar con datos precisos. En la actualidad, la liga diagramó y respalda la realización de torneos para equipos de primera división, sub 17 y en la brevedad también habrá un certamen para sub 15. A esto se le suma que ya hay tres clubes que han puesto en marcha escuelitas de fútbol femenino.

Como en toda historia, en este fenómeno hay protagonistas. Romina Alonso tiene 33 años y juega de delantera en Rivadavia de Junín; y también ha sido elegida en varias oportunidades para formar parte del Seleccionado de Junín.

Sobre sus inicios y lo que representa el fútbol en su vida, en diálogo con Democracia, expresó: "Yo soy de Baigorrita y ya desde chiquita me gustaba mucho el fútbol. Siempre tengo ese recuerdo, jugando con una pelota. Después acá en Junín me sumé al equipo del club Rivadavia y también tuve la posibilidad de jugar en la selección de la liga".

Agregó: "Los momentos más lindos son cuando me ha tocado salir campeona. Y por suerte esta experiencia la tuve en varias oportunidades, con Rivadavia (J) y también con la selección ganamos el provincial y tuvimos la posibilidad de jugar el nacional".

En su trayectoria, Romina destacó el apoyo que siempre recibió de su familia y reconoció que cuando se retire le gustaría seguir relacionada al proyecto. Al respecto, señaló: "Tengo 33 años y la verdad que me siento conforme con lo que ya hice. Trato de transmitir lo que he aprendido, ayudar a las más chicas, colaborar con la organización, llevar las camisetas, abrir la cancha, integrar a las que recién arrancan. Me gusta mucho estar, formar parte. Y en un futuro tengo pensado hacer el curso de director técnico para el día de mañana poder dirigir".

"Una de las razones por las que yo no me animaba era porque el fútbol entre mujeres estaba mal visto, la verdad es esa. Hoy ese prejuicio no está más, somos muchas las que jugamos y por suerte lo disfrutamos".

Vencer prejuicios y jugar libremente

Daiana Tobal es arquera de Rivadavia de Junín y del Seleccionado de Junín. En la charla con este diario, repasó sus inicios remarcando que no todo fue color de rosa. "Hace cinco años que juego de manera oficial en los campeonatos que organiza la liga. Desde chica jugaba en el campito enfrente de mi casa, era la única chica y la verdad me divertía muchísimo", señaló.

Además, comentó: "Quizás en ese momento el fútbol femenino no tenía tanta presencia como lo tiene hoy. Una de las razones por las que yo no me animaba era porque el fútbol entre mujeres estaba mal visto, la verdad es esa. Hoy ese prejuicio no está más, somos muchas las que jugamos y por suerte lo disfrutamos".

Para completar, agregó: "Durante muchos años quise este momento, de jugar al fútbol libremente. Y hoy lo disfruto mucho. He vivido momentos muy lindos, los mejores han sido los campeonatos logrados con Rivadavia (J), el del nocturno y el último, del apertura. El año pasado también fui elegida para integrar la selección y tuvimos la suerte de ganar la etapa provincial y jugar el nacional en Trelew. Todas experiencias muy lindas".

En su historia Daiana aseguró que el apoyo de su familia también ha sido muy importante. En ese marco, aprovechó la oportunidad para dedicarle la conquista del último torneo a su sobrina Alma Noriega que este lunes estará cumpliendo dos años.

El futuro ya llegó

Julieta Chiófalo y Loreley Tacunau representan la nueva camada de jóvenes futbolistas. En el caso de Julieta, ella juega de delantera en Sarmiento, donde se inició hace unos tres años. Sobre su relación con este hermoso deporte, dijo: "Cuando era chica siempre me gustó y jugaba con mis amigos y también con mi hermana en mi casa. Cuando me enteré que arrancaba el fútbol femenino en Sarmiento le dije a mi papá que me quería sumar y así empecé. Por suerte cuando arranqué había una buena organización".

Entre los momentos más gratos que le ha tocado vivir, recordó: "El año pasado salimos campeonas con el sub 17 de Sarmiento y en los bonaerenses logramos el tercer puesto. Como un objetivo, me gustaría lograr el campeonato en primera, sería algo muy lindo".

Por su parte, Loreley Tacunau, enganche de Defensa Argentina, dijo: "Desde chiquita jugaba con mis hermanos (Nicolás y Ezequiel) en un campito que había enfrente de mi casa. Y cuando me enteré de que había fútbol femenino en Defensa me sumé y arranqué. Por suerte, cuando arranqué ya tenía bastante idea porque mis hermanos me había enseñado. También aprendí mucho con Mauricio Santana que es nuestro profe".

"La base del crecimiento está en el compromiso que hemos asumido todos. Los dirigentes, los clubes, los entrenadores y principalmente las chicas. Siempre decimos que las principales protagonistas en esta historia son ellas".

El gran DT y los organizadores

Sergio Barbagelata es el gran DT del fútbol femenino en Junín. Allá por 2012 fue el elegido por la liga para encabezar el cuerpo técnico del proyecto de selecciones. Sobre su trabajo, contó: "En 2012 ya tenía cierta experiencia, había entrenado con varios planteles, de sub 15 y demás, siempre con varones; hasta que un día Raúl Mercado y Claudio Yópolo me ofrecen arrancar con el proyecto del fútbol femenino. Al principio lo dudé mucho, bastante para serte sincero, pero finalmente acepté y hoy siento que no me equivoqué en la decisión".

"Al principio costó mucho. El mundo del fútbol es bastante machista y muchos entrenadores un poco me cargaban por la decisión que había tomado. Pero con el paso de los años se fueron dando muchos resultados positivos y hoy estoy muy contento por la actualidad del proyecto", sostuvo; y completó: "Cuando arrancamos jugábamos solamente fútbol reducido, de cinco o de siete. Pero tuvimos que pasar a once cuando vimos que el número de chicas había aumentado considerablemente. Y en este punto es para destacar el incentivo de los clubes que se organizaron muy bien; y que en algunos casos hasta contrantado entrenadores recibidos".

Al momento de buscar los motivos que generaron el éxito de los torneos, para el presidente de la liga Claudio Yópolo ha sido fundamental la responsabilidad que asumieron todos los protagonistas. Sobre este punto, consideró: "La base del crecimiento está en el compromiso que hemos asumido todos. Los dirigentes en el momento de comenzar con el proyecto, los clubes de Junín que se sumaron, los entrenadores y principalmente las chicas. Siempre decimos que las principales protagonistas en esta historia son ellas".

Por último, Yópolo agregó: "Las jugadoras se ganaron un lugar en base a sacrificio, a estar, a jugar, a viajar, entrenarse. Ahí creo que está la clave. Hace cuatro años era impensada esta realidad, de tener un campeonato oficial como el que tenemos en primera división. Uno nunca se puede olvidar tampoco de los comienzos, con Raúl Mercado, él fue importante en esta historia. Nos costó tomar la decisión pero cuando nos decidimos nos dimos cuenta de que había muchas chicas con ganas de jugar".

Escuelitas de fútbol femenino

Entre las novedades que expresan el fenómeno en nuestra ciudad, el encargado del Departamento de fútbol femenino de la liga, David Forconi, contó a Democracia que ya son tres los clubes afiliados que pusieron en marcha escuelitas de formación para las chicas. Al respecto, amplió: "Ya hay un grupo muy lindo en Rivadavia de Lincoln, en Defensa y en Sarmiento. Son los tres clubes que hoy están desarrollando un proyecto de fútbol infantil. Y en los encuentros de escuelitas se está dando la participación de las chicas y eso nos perece muy bueno. Hay un respeto muy lindo entre los chicos. Juegan, se divierte y están haciendo un deporte. Ese es el objetivo general".

Para finalizar, sobre el boom que se está dando, Forconi opinó: "Lo que más rescato de las chicas es el empuje, ellas están siempre pensando en el futuro y eso nos motiva a nosotros a seguir, a estar atentos y a planificar. Las propias chicas están buscando todo el tiempo mejorar y no tengo dudas de que vamos en un buen camino, tratando siempre de corregir errores y de ser cada vez más profesionales".