Con Sarmiento consagrado en primera, se juega la fecha final del torneo de inferiores

Los torneos que organizaron desde la Liga Deportiva del Oeste para la primera parte del año tendrán este fin de semana su gran cierre. Con Sarmiento ya consagrado en primera y en novena división, y River Plate de Junín en décima; el resto de las categorías tendrá a su correspondiente campeón cuando se complete la fecha que arranca hoy.

En lo que respecta a los ya consagrados, el fin de semana pasado Sarmiento conquistó la Copa "Carlos Carozza" Apertura 2018 y lo festejó como se merecía. Integraron el plantel campeón: Pablo Aranda, Héctor Arias, Alejo Balestrasse, Gonzalo Barrera, Matías Belossi, Pedro Brunetta, Thomás Catamarca, Bautista Costa Mollieker, Juan Cruz Cuevas, Joaquín Daglio, Camilo Di Pretti, Acosta Fagundez, Franco Acosta, Agustín Garay, Manuel García, Giuliano Giecco, Francisco Grisoria, Agustín Guerra, Nicolás Gutiérrez, Guido Guttlein, Erik Lescano, Iván Liciaga, Iván Herrera, Diego Herrera Lucero, Mateo Maná, Facundo Mandrini, Germán Mansilla, Pablo Montenegro, Tomás Morales, Patricio Moriconi, Juan Ignacio Navarro, Santiago Núñez, Fabricio Peña, Diego Pérez Díaz, Alejo Pichini, Gonzalo Rizzi, Valentín Robato, Juan Pablo Sánchez, Tomás Sartori, Matías Susi, Bruno Valdemoros, Lautaro Velázquez, Alan Viglino, Manuel Villegas y Facundo Walker. Cuerpo Técnico: Francisco Martínez, Ezequiel Carletti, Nicolás Simón, Sebastián Matilla, Pablo Carrari y Diego Rodríguez (utilero).

Fecha clave en el torneo de Inferiores

A partir de hoy se jugará la fecha seis que fuera suspendida por las condiciones climáticas. Con la disputa de este sexto capítulo, finalmente se terminarán de completar todos los campeones de cada una de las divisiones formativas. El cronograma de partidos es el siguiente:

HOY

BAP VS. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independiente vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



MAÑANA

BAP vs. Rivadavia (J)

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Predécima: 14.15

Quinta: 15.45

Rivadavia (L) vs. A. Mundos

Séptima: 12.00

Novena: 13.00

Predécima: 14.15

Quinta: 15.45

Defensa vs. Sarmiento

Séptima: 12.00

Novena: 13.00

Predécima: 14.15

Quinta: 15.45

Independiente vs. Newbery

Séptima: 12.00

Novena: 13.00

Predécima: 14.15

Quinta: 15.45

Villa vs. Baigorrita

Séptima: 13.00

Novena: 14.15

Quinta: 15.45

Origone vs. Moreno

Novena: 13.00

Predécima: 14.15

Quinta: 15.45

En esta fecha queda libre Deportivo Baigorrita. Además, cabe recordar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta.

Todo listo para el torneo que viene

Durante la semana quedó determinada la forma de disputa, fecha de inicio y programa de partidos del campeonato Clausura 2018 de fútbol de primera división denominado "Centenario de Origone FC" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, a través del consejo directivo que encabeza Claudio Yópolo, disponiéndose que en la primera jornada se juegue jornada inaugural de la zona "B", que tiene un elenco más que la "A".

Se va a disputar en dos zonas -una de seis y otra de siete equipos-, clasificando los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta.

Los cruces serán de esta manera: Primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”.

Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Los dos grupos en los que se dividió el certamen, son los siguientes:

Zona “A”, siete equipos: Deportivo Baigorrita, River Plate, Villa Belgrano, Defensa Argentina, Independiente y Jorge Newbery.

Zona “B”, seis elencos: Ambos Mundos, Rivadavia de Junín, Sarmiento, Rivadavia de Lincoln, Mariano Moreno, BAP y Origone FC.

El fixture completo del Clausura 2018

El fixture del campeonato "Clausura" 2018 es el siguiente:

Zona “A”

Primera fecha: River Plate vs. Defensa Argentina; Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano; y Jorge Newbery vs. Independiente

Segunda: Independiente vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. River Plate y Jorge Newbery frente a Defensa Argentina.

Tercera: Defensa Argentina vs. Villa Belgrano; River Plate vs. Independiente y Deportivo Baigorrita recibe a Jorge Newbery.

Cuarta: Villa Belgrano ante Jorge Newbery; Independiente vs. Defensa Argentina y River Plate vs. Deportivo Baigorrita.

Quinta fecha: Independiente vs. Villa Belgrano; Defensa Argentina vs. Deportivo Baigorrita y Jorge Newbery vs. River Plate.

Zona "B"

Primera fecha: Origone vs. BAP; Rivadavia de Junín vs. Sarmiento y Mariano Moreno vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Ambos Mundos.

Segunda: Ambos Mundos vs. Rivadavia de Junín; Rivadavia (L) vs. Origone y Sarmiento vs. Mariano Moreno. Libre quedará BAP.

Tercera: Origone vs. Sarmiento; Mariano Moreno vs. Ambos Mundos y BAP vs. Rivadavia de Lincoln. Libre: Rivadavia de Junín.

Cuarta: Ambos Mundos vs. Origone; Rivadavia de Junín ante Mariano Moreno y Sarmiento vs. BAP. Libre: Rivadavia de Lincoln.

Quinta: Origone vs. Rivadavia de Junín; BAP vs. Ambos Mundos y Rivadavia de Lincoln vs. Sarmiento. Libre: Mariano Moreno.

Sexta: Rivadavia (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln y Rivadavia de Junín vs. BAP. Libre: Sarmiento de Junín.

Séptima fecha: Sarmiento vs.Ambos Mundos; BAP vs. Mariano Moreno y Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J). Libre: Origone FC.