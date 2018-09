Argentina inicia un nuevo ciclo con Scaloni al frente

Sin Messi y con el entrenador interino Lionel Scaloni, el seleccionado argentino jugará hoy en Los Ángeles frente a su par guatemalteco, resucitado tras dos años de suspensión de Fifa. El cotejo comenzará a las 23.45 hs e irá televisado por TyC Sports.

El entrenador interino de la albiceleste, Lionel Scaloni, llamó a filas a un plantel con sangre nueva. "Tenemos claro que necesitamos sumar gente a esta nueva aventura. Es el momento de la renovación. El momento de llamar a estos chicos es ahora. Tienen un enorme potencial", dijo Scaloni, sin pergaminos como DT y apenas un torneo juvenil Sub- 20 ganado este año en la española LAlcudia.

Scaloni dejó fuera en esta convocatoria a los históricos Messi, Angel Di María y Sergio Agüero, tras el fracaso en el Mundial de Rusia-2018.

El estelar y capitán Messi aún no ha dado pistas sobre si desea continuar en la selección albiceleste, con la que no ha ganado título alguno a nivel de mayores, en medio de una sequía de un cuarto de siglo.

El seleccionador guatemalteco, Walter Claverí, afronta otro reto. Debe probar jugadores, en una suerte de ensayo y error al iniciarse una nueva era para la Bicolor, que estuvo afuera del planeta fútbol, sancionada la federación con dos años por rechazar pautas de normalización institucional.

El mediocampista José Manuel Contreras está confirmado en la escuadra titular. "Más allá de estar concentrado, extrañaba ver a la Selección. Gracias a Dios hoy estamos aquí (en EE.UU.) y trataremos de dar el máximo, y si no fuera así, también hay que apoyarla", dijo Contreras.

Además del experimentado centrocampista creativo, también se alistó el arquero del colombiano Alianza Petrolera, Ricardo Jerez.

La idea de Scaloni era poner de entrada a quien considera los tres magníficos del nuevo tiempo: Mauro Icardi (Inter, Italia), Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, Italia). Pero los dos primeros están con sobrecargas musculares y el tercero demorado por un problema legal con su ex apoderado.

Por lo tanto intentará con otros que también andan sobre rieles: Cristian Pavón (Boca), Giovani Simeone (Fiorentina, Italia) y Gonzalo Martínez (River).

Como capitán irá el lateral Nicolás Tagliafico en lugar del lesionado arquero.

En la línea de fondo, se desplegarán Alan Franco (Independiente, Argentina), Renzo Saravia (Racing Club, Argentina) Ramiro Funes Mori (Villarreal, España) y Tagliafico (Ayax, Holanda).